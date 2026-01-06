মানিকগঞ্জে রস ছাড়াই তৈরি হচ্ছিল খেজুরের গুড়

মানিকগঞ্জের হরিরামপুর উপজেলায় খেজুরের রস ছাড়াই ভেজাল গুড় তৈরির অভিযোগে বিভিন্ন সরঞ্জাম জব্দ করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। আজ মঙ্গলবার ভোরে উপজেলার গোপীনাথপুর ইউনিয়নের মজমপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে গুড় তৈরির চুলা, চিটাগুড় ও প্রায় ১০ কেজি ভেজাল গুড়সহ বিভিন্ন সরঞ্জাম জব্দ করা হয়। পরে এসব ধ্বংস করা হয়।
জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই এলাকায় নিজ বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে রস ছাড়াই চিটাগুড় ব্যবহার করে ভেজাল গুড় তৈরির পর বাজারজাত করে আসছিলেন কোকিল উদ্দিন নামের এক ব্যক্তি। পরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাঁর বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় সেখানে কোকিল উদ্দিন ও তাঁর স্ত্রীকে খেজুরের রস ছাড়াই গুড় তৈরি করতে দেখা যায়।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) আসাদুজ্জামান রুমেল। তিনি বলেন, রস না থাকলেও কোকিল উদ্দিন নিয়মিতভাবে প্রতিদিন ১০–১৫ কেজি করে গুড় তৈরি করতেন। ভোক্তাদের সঙ্গে প্রতারণার উদ্দেশ্যে এসব গুড় তৈরি করা হচ্ছিল। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং ভেজালবিরোধী কার্যক্রম আরও জোরদার করা হবে।