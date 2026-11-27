গাজীপুরের শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক অসন্তোষ ও বিক্ষোভের পর আজ শুক্রবার পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে। সকাল থেকে শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক দেখা গেছে। কোথাও শ্রমিকদের বড় ধরনের জমায়েত, বিক্ষোভ কিংবা সড়ক অবরোধের ঘটনা ঘটেনি।
তবে ছুটির দিন ও সাম্প্রতিক শ্রমিক অসন্তোষের কারণে অধিকাংশ পোশাক কারখানা বন্ধ আছে। শিল্প পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, শ্রমিক অসন্তোষের কারণে গত কয়েক দিনে শিল্পাঞ্চলের বহু কারখানায় অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটি ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি কিছু কারখানায় সাধারণ ছুটি দেওয়া হয়। আজ শিল্পাঞ্চলের প্রায় ৯০ শতাংশ কারখানায় উৎপাদন বন্ধ আছে।
আজ সকালে গাজীপুরের কোনাবাড়ী, কাশিমপুর, কালিয়াকৈর, চন্দ্রা, নাওজোড়, ভোগড়াসহ বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল ঘুরে দেখা যায়, সড়কে স্বাভাবিক গতিতে যান চলাচল করছে। অধিকাংশ কারখানার ফটক বন্ধ। কিছু কারখানার সামনে নিরাপত্তাকর্মীদের অবস্থান করতে দেখা গেছে। তবে কিছু কারখানায় শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণভাবে কাজে যোগ দিতে দেখা গেছে।
শিল্প পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সরকারের গঠিত মজুরি বোর্ডের নতুন বেতন ঘোষণার পর গত দুই দিন গাজীপুরের বিভিন্ন এলাকায় শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। এ সময় বিক্ষোভ, সড়ক অবরোধ ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। কোথাও শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহার করে। এসব ঘটনার পর শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বিভিন্ন কারখানা কর্তৃপক্ষ ছুটি ঘোষণা করে।
আজ সকাল ১০টা পর্যন্ত জেলার কোথাও বিশৃঙ্খলার খবর পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, জেলার প্রায় ৯০ শতাংশ কারখানা আজ বন্ধ রয়েছে।আমজাদ হোসাইন, গাজীপুর শিল্পাঞ্চল পুলিশের পুলিশ সুপার
শিল্পাঞ্চলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ, বিজিবি ও অন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সতর্ক অবস্থানে দেখা গেছে। গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, কারখানার সামনে ও বিভিন্ন মোড়ে তাঁরা দায়িত্ব পালন করছেন।
গাজীপুর শিল্পাঞ্চল পুলিশের পুলিশ সুপার আমজাদ হোসাইন প্রথম আলোকে বলেন, আজ সকাল ১০টা পর্যন্ত জেলার কোথাও বিশৃঙ্খলার খবর পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, জেলার প্রায় ৯০ শতাংশ কারখানা আজ বন্ধ রয়েছে।