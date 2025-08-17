গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার
জেলা

সোনাগাজীতে গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা, দুই ভাই গ্রেপ্তার

প্রতিনিধিফেনী

ফেনীর সোনাগাজীতে এক গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে থানায় মামলা হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেলে সোনাগাজী থানায় মামলাটি করা হয়। এরপর অভিযান চালিয়ে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গ্রেপ্তার দুজন হলেন রাকিবুল ইসলাম ওরফে সোহাগ (২৬) ও মনোয়ারুল ইসলাম ওরফে শিমুল (২২)। তাঁরা দুজন ভাই। এর মধ্যে রাকিবুল ইসলাম মামলাটির এজাহারভুক্ত আসামি। তাঁর ছোট ভাই মনোয়ারুলকে ধর্ষণে সহযোগিতার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মামলার এজাহারে ওই গৃহবধূ অভিযোগ করেছেন, ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটেছে ৮ আগস্ট রাতে। রাকিবুলসহ দুই ব্যক্তি কৌশলে তাঁর ঘরে ঢুকে পড়েন। এরপর তাঁর হাত-পা-মুখ বেঁধে ঘর থেকে সোনার এক জোড়া দুল, একটি স্মার্টফোন, একটি বাটন ফোন, তিন হাজার টাকা লুট করেন। তাঁকে মারধরও করা হয়। একপর্যায়ে তাঁকে ধর্ষণ করেন রাকিবুল।

সোনাগাজী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বায়েজিদ আকন আজ সকালে প্রথম আলোকে বলেন, ধর্ষণের অভিযোগে মামলার পর এজাহারভুক্ত আসামি ও তাঁর ছোট ভাইকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দুপুরে তাঁদের আদালতে সোপর্দ করা হবে।

আরও পড়ুন