কেন্দ্রে ভোট দিয়ে বাড়িতে ফিরে ঘুমিয়ে পড়বেন না: মামুনুল হক

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব মামুনুল হক বলেছেন, কেউ যদি ভোট চুরি ও জালিয়াতির চেষ্টা করে, সঙ্গে সঙ্গে তার বিরুদ্ধে জনতার ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। আজ সোমবার দুপুর ১২টার দিকে গোপালগঞ্জ শহরের এসএস বাইপাস সড়কে সম্মিলিত জেলা কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত এক পথসভায় এ কথা বলেন তিনি।
কর্মী-সমর্থক ও ভোটারদের উদ্দেশে মামুনুল হক বলেন, ‘কেন্দ্রে ভোট দিয়ে বাড়িতে ফিরে ঘুমিয়ে পড়বেন না। যেন আপনারা ভোটের ফসল সন্ধ্যার মধ্যে ঘরে তুলতে পারেন, এ জন্য প্রতিটি কেন্দ্রে অবস্থান করতে হবে।’
বিভিন্ন এলাকায় মৃত ও প্রবাসী ব্যক্তিদের তালিকা করা হচ্ছে অভিযোগ করে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের এই নেতা বলেন, ‘আগেও কবরস্থান থেকে মৃত মানুষ এসে ভোট দিয়েছে—এমন অভিযোগ আছে। এবারও মৃত মানুষের ভোট দিয়ে ব্যালট বাক্স ভরাটের ফন্দি করা হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে প্রতিটি কেন্দ্রে সতর্ক অবস্থান নিতে হবে।’
১১–দলীয় জোট প্রসঙ্গে মামুনুল হক বলেন, এ জোট কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য গঠিত হয়নি। বরং দেশের মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই এ জোট।
নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানিয়ে মামুনুল হক বলেন, নির্বাচনে সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। ১১–দলীয় প্রার্থীদের জনপ্রিয়তা বাড়ার পর সন্ত্রাস ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অগ্রযাত্রা ঠেকানোর ষড়যন্ত্র হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন এসব প্রতিরোধে ব্যর্থ হলে নতুন বাংলাদেশ ব্যর্থ হবে।
পথসভায় আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের যুগ্ম মহাসচিব শরাফাত হোসাইন, গোপালগঞ্জ-২ (গোপালগঞ্জ সদর ও কাশিয়ানীর একাংশ) আসনের ১১–দলীয় জোটের প্রার্থী শুয়াইব ইব্রাহিম, গোপালগঞ্জ-৩ আসনের প্রার্থী আব্দুল আজিজ।