ফেনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত তরুণ মো. শাহীন
ফেনীতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী ও বাসচালক নিহত

ফেনীতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় একজন মোটরসাইকেল আরোহী ও বাসচালক মারা গেছেন। আজ শনিবার দুপুরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনীর বিসিক এলাকা ও রামপুর এলাকায় এই দুটি দুর্ঘটনা ঘটে।

হাইওয়ে পুলিশ সূত্র জানায়, আজ বেলা তিনটার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনী সদর উপজেলার চাড়িপুর বিসিক এলাকায় ঢাকাগামী মারসা পরিবহনের একটি বাস সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কনটেইনারকে ধাক্কা দেয়। এতে বাসচালক মো. শাহ আলম (৪৮) গুরুতর আহত হন। হাইওয়ে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে ফেনী ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত চালক মো. শাহ আলম মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া থানার হজরত আলীর ছেলে।

এর আগে দুপুর ১২টার দিকে পৌরসভার রামপুর সড়কের মোড়ে ঢাকাগামী একটি ট্রাক উল্টো দিক থেকে আসা মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দিলে মোটরসাইকেল আরোহী মো. শাহীন (২১) ঘটনাস্থলে নিহত হন। তিনি ছাগলনাইয়া উপজেলার নিজকুঞ্জরা এলাকার মো. সাইফুল ইসলামের ছেলে। দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলের অপর আরোহী ছাগলনাইয়া উপজেলার নিজকুঞ্জরা এলাকার আবু তাহেরের ছেলে মো. ইউনুস (২৪) আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা আহত ইউনুসকে উদ্ধার করে ফেনী ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়।

ফেনীর মহিপাল হাইওয়ে থানা-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হারুন উর রশিদ পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহতের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। এ ঘটনায় পৃথক দুটি মামলার প্রস্তুতি চলছে।

