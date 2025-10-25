চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্ত দিয়ে ৩১ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাল বিএসএফ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্ত দিয়ে ৩১ বাংলাদেশিকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। আজ শনিবার দুপুরে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের শূন্যরেখায় দর্শনা জয়নগর ও ভারতের গেদে পয়েন্টে বিজিবি ও বিএসএফের পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাঁদের ফেরত পাঠানো হয়।
বিজিবির পক্ষে দর্শনা কোম্পানি কমান্ডার মো. আবু হাসান এবং বিএসএফের পক্ষে গেদে কোম্পানি কমান্ডার শিব শংকর সিংহ নেতৃত্ব দেন। ৩১ জন বাংলাদেশি নাগরিকের মধ্যে ১৬ জন পুরুষ, ১০ জন নারী, তৃতীয় লিঙ্গের দুইজন এবং তিনটি শিশু রয়েছে। তাঁদের বাড়ি চুয়াডাঙ্গা, নড়াইল, নোয়াখালী, কুড়িগ্রাম, ঢাকা, খুলনা, সাতক্ষীরা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, ফেনী, গোপালগঞ্জ, মৌলভীবাজার, শেরপুর ও মানিকগঞ্জে।
চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ নাজমুল হাসান বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, বাংলাদেশি এসব নাগরিক বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করেন। তাঁদের বেশির ভাগই হরিয়ানা রাজ্যে শ্রমিক হিসেবে কাজের পাশাপাশি সেখানে বসবাস করে আসছিলেন। হরিয়ানা পুলিশ তাঁদের আটকের পর বিএসএফের হাতে তুলে দেয়। আজ শনিবার দুপুরে তাঁদের দর্শনা থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। পুলিশ ঠিকানাসহ প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত যাচাই করে তাঁদের স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করবে।
দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহম্মদ শহিদ তিতুমীর জানান, বিজিবির কাছ থেকে পাওয়া ৩১ জনকে পারকৃষ্ণপুর–মদনা ইউনিয়ন পরিষদে রাখার প্রস্তুতি চলছে। এরপর তাঁদের স্বজনদের কাছে খবর পাঠানো হবে। সংশ্লিষ্ট এলাকার থানা–পুলিশের সহযোগিতায় তাঁদের বাড়ি পৌঁছাতে সহযোগিতা করা হবে।