সড়ক দুর্ঘটনা
রাঙামাটিতে পাহাড়ি রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিকআপ ভ্যান খাদে, নিহত ২

সংবাদদাতারাঙামাটি

রাঙামাটিতে পিকআপ ভ্যানের দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে সদর উপজেলার মগবান ইউনিয়নের রাইন্যাটুগুন রিসোর্ট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। কাঠবোঝাই পিকআপটি পাহাড়ি রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন সাদেক চাকমা ও শান্তি প্রসাদ চাকমা। এ ঘটনায় বিনয় চাকমা নামের একজন আহত হয়েছেন। তাঁরা সবাই সদর উপজেলার মগবান ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কামিলাছড়ি এলাকার বাসিন্দা।

প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, নিহত শান্তি প্রসাদ চাকমা এসব কাঠ পিকআপে করে জেলার একটি করাতকলে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পিকআপটি কামিলাছড়ি আসামবস্তি-কাপ্তাই সড়কের মূল সড়ক থেকে রাইন্যাটুগুন রিসোর্টের পাশের নদীর ঘাটে যাওয়ার কথা ছিল। পথেই এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। পিকআপ ভ্যানের চালক ও তাঁর সহযোগী ঘটনার পর থেকে পলাতক।

রাঙামাটি জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক সৈকত আকবর খান প্রথম আলোকে বলেন, দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে তিনজনকে হাসপাতালে আনা হয়। তাঁদের মধ্যে দুজন মারা যান, একজন চিকিৎসাধীন।

রাঙামাটি কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জসিম উদ্দিনপ্রথম আলোকে বলেন, ‘দুর্ঘটনার পর পিকআপচালক ও তাঁর সহযোগী পালিয়ে গেছেন। এ ঘটনায় আইনগত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’

