গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ে দুধ ঢেলে দিচ্ছেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। গতকাল রাতে তোলা
বিএনপির কার্যালয়ে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের নিয়ে আসার অভিযোগ, দুধ দিয়ে ধুয়ে প্রতিবাদ ছাত্রদলের

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে এক মণ দুধ দিয়ে উপজেলা বিএনপির কার্যালয় ধুয়েছেন ছাত্রদলের নেতা–কর্মীরা। বিএনপির একটি পক্ষ সেখানে আওয়ামী লীগের নেতা–কর্মীদের সঙ্গে এনেছিলেন—এমন অভিযোগ তুলে তাঁরা ওই প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন। গতকাল বুধবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে কালিয়াকৈর বাজারে বিএনপি কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে।

ওই ঘটনার ভিডিও আজ বৃহস্পতিবার সকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে কালিয়াকৈর উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক তৌহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে দুধ দিয়ে বিএনপির কার্যালয়টি ধোয়ার আয়োজন করা হয়।

এ বিষয়ে ছাত্রদল নেতা তৌহিদুল ইসলাম বলেন, ‘মঙ্গলবার সকালে গণ–অভ্যুত্থান দিবসে আমরা দোয়া মাহফিল শেষ করে চলে গিয়েছিলাম। পরে জেলা বিএনপির সদস্যসচিব চৌধুরী ইশরাক আহমেদ সিদ্দিকী পার্টি অফিসে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের বেশির ভাগই আগে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এতে আমাদের পার্টি অফিস কলঙ্কিত হয়েছে। তাই আমরা এক মণ দুধ দিয়ে পার্টি অফিস ধুয়ে ফেলেছি।’

এ বিষয়ে চৌধুরী ইশরাক আহমেদ সিদ্দিকী প্রথম আলোকে বলেন, ‘কিছু ছেলেপেলে দুধ দিয়ে অফিস ধুয়ে ভিডিও করেছে। ওরা কে, কি করল, সেগুলি দেখায় বিষয় নয়। আমরা যাদের নিয়ে নতুন কমিটি করেছি, সবাই বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত।’

ছাত্রদল ও বিএনপি নেতা-কর্মীরা জানান, ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থান দিবসে কালিয়াকৈর বিএনপির পক্ষ থেকে বিজয় মিছিলের আয়োজন করা হয়। সেই মিছিলে বিএনপির একটি পক্ষের সঙ্গে আওয়ামী লীগের সাবেক নেতা–কর্মীরা ছিলেন। ওই দিন সকাল ১০টার পর তাঁরা দলীয় কার্যালয়ে প্রবেশ করেন। এতে গণ-অভ্যুত্থানকে অপমান করা হয়েছে, পাশাপাশি দলীয় ভাবমূর্তিও নষ্ট হয়েছে। এর প্রতিবাদে তৌহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে গতকাল রাত সাড়ে ৯টার দিকে এক মণ দুধ দিয়ে উপজেলা বিএনপির কার্যালয় ধুয়ে দেওয়া হয়। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপি কর্মী আবদুর রহমান, নাসির উদ্দিন, মিঠুন ব্যাপারী ও যোবায়ের হোসেন প্রমুখ।

ভিডিওতে দেখা যায়, ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা বালতি থেকে মগে করে দুধ নিয়ে বিএনপি কার্যালয়ের মেঝে ধুয়ে দিচ্ছেন। এ সময় কয়েকজনকে বলতে শোনা যায়, আওয়ামী লীগকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য নব্য বিএনপির লোকজন সেখানে ছাত্রলীগ ও যুবদলের লোকজন নিয়ে প্রবেশ করেছিলেন।

