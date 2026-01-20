রাষ্ট্রের চাবিকাঠি হাতে নেওয়ার সুযোগ এসেছে, ‘হ্যাঁ’ ভোট দিন: ফারুক–ই–আজম

অন্তর্বর্তী সরকারের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক–ই–আজম বলেছেন, ‘রাষ্ট্র হলো জনগণের। রাষ্ট্রের চাবিকাঠি হাতে নেওয়ার সুযোগ এসেছে, এই সুযোগ যেন হেলায় হারিয়ে না যায়। আমরা সবাই “হ্যাঁ” ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করি।’
আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে বগুড়া সদরের ফাপোড় পশ্চিমপাড়ায় অনুষ্ঠিত উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে এসব কথা বলেন ফারুক–ই–আজম। এই উঠান বৈঠক জেলা তথ্য অফিসের আয়োজনে গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ভোটারদের উদ্বুদ্ধ করতে ও জনসচেতনতা বাড়াতে আয়োজন করা হয়।
উপদেষ্টা ফারুক–ই–আজম বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকারে আমরা অস্থায়ীভাবে এসেছি। আমরা নির্বাচনের পর চলে যাব। আমরা কোনো রাজনৈতিক দল নই। বিভিন্ন দল আগামী নির্বাচনে ভোট চাইতে আসবে। আপনারা যাকে খুশি ভোট দিন। আমাদের কোনো মতামত নেই। আমরা নিরপেক্ষ। শুধু “হ্যাঁ” ও “না” ভোটের বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করতে এসেছি। “হ্যাঁ” ভোট দিলে রাষ্ট্রের কাঠামোয় আমূল পরিবর্তন আসবে, যাতে কোনো ফ্যাসিস্ট সরকার মানুষের ওপর নির্যাতন করতে না পারে বা বিনা বিচারে হত্যা করতে না পারে। “হ্যাঁ” ভোটের মাধ্যমে এই বিষয়গুলো প্রতিষ্ঠা করতে চাই।’
এই উঠান বৈঠকে বগুড়ার জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমান, পুলিশ সুপার শাহাদত হোসেনসহ নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।