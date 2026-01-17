বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক দুই নেতার ওপর হামলার প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ করেছেন সংগঠনটির নেতা–কর্মীরা। আজ বিকেল চারটার দিকে চট্টগ্রামের চন্দনাইশ এলাকার চট্টগ্রাম–কক্সবাজার মহাসড়কে
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দুই নেতার ওপর হামলার অভিযোগ, প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ

প্রতিনিধিপটিয়া, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের চন্দনাইশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক দুই নেতার ওপর হামলার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল শুক্রবার রাত ১১টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের পাশের বাদুরপাড়া পেট্রলপাম্পের সামনে এ ঘটনা ঘটে। এর প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন সংগঠনটির নেতা-কর্মীরা।

হামলার শিকার ওই দুই নেতা হলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ ও সাবেক মহানগরের সংগঠক মঈন উদ্দীন। হামলার এ ঘটনায় তাঁরা স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীদের দায়ী করেন।

জানতে চাইলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সাবেক সংগঠক সাজ্জাদ হোসেন  প্রথম আলোকে বলেন, হাসনাত আবদুল্লাহ ও মঈন উদ্দীন মাহিন গত শুক্রবার রাতে সিএনজিচালিত অটোরিকশা দিয়ে পটিয়া থেকে চন্দনাইশের বাড়ি ফিরছিলেন। পথে ২০ থেকে ৩০ জন তাঁদের ছুরিকাঘাত করে। এ ছাড়া  লাঠি দিয়েও বেধড়ক পেটানো হয়। বর্তমানে তাঁরা দুজনই চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

সাজ্জাদ হোসেনের অভিযোগ, চট্টগ্রাম-১৪ আসনের বিএনপির প্রার্থীর বিরুদ্ধে ১০ জানুয়ারি চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সামনে তাঁরা মানববন্ধন করেছিলেন। তখন থেকে তাঁর অনুসারীরা বিভিন্ন ভয়ভীতি হুমকি দিয়ে আসছিলেন। তাঁরা এ ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চান।

এদিকে হামলার এ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা। আজ বেলা তিনটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত উপজেলার গাছবাড়িয়া কলেজ গেট এলাকায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে এ কর্মসূচি পালিত হয়। অবরোধের কারণে সড়কে যানচলাচল ব্যাহত হয়। এ সময় তাঁরা এ আসনের বিএনপি-মনোনীত প্রার্থী জসিম উদ্দিনের প্রার্থিতা বাতিলের দাবি জানান। পাশাপাশি হামলার ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন।

জানতে চাইলে চন্দনাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইলিয়াছ খান বলেন, ‘ঘটনার বিষয়ে আমরা শুনেছি। বিষয়টি নিয়ে ছায়া তদন্ত চলছে। তবে এখনো কেউ লিখিত অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

অবরোধের বিষয়ে জানতে চাইলে ইলিয়াছ খান বলেন, কর্মসূচির কারণে ১০ থেকে ১৫ মিনিট এ সড়কে যান চলাচল বন্ধ ছিল। পরে অবরোধকারী রাস্তা থেকে সড়ে যায়। বাকি সময় তারা সড়কের পাশে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করেছে।

