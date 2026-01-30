যাদের চরিত্র পাল্টায়নি, তাদের দিয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়া সম্ভব না: জামায়াতের আমির

যাদের চরিত্র পাল্টায়নি, তাদের দিয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়া সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান।
আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় কুমিল্লার লাকসাম স্টেডিয়ামে কুমিল্লা–৯ (লাকসাম-মনোহরগঞ্জ) আসনে জামায়াতের নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শফিকুর রহমান এ কথা বলেন।
নির্বাচনী জনসভায় শফিকুর রহমান বলেন, ‘১৩ তারিখ নতুন বাংলাদেশ পাওয়ার জন্য ১৮ কোটি মানুষ মুখিয়ে আছে। কিন্তু যারা এখনো ফ্যাসিবাদের আচরণ করছে জাতির সাথে, তাদেরকে দিয়ে ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশ গড়া যাবে না। যারা জুলাই মানে না, সংস্কার মানে না, তাদেরকে দিয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়া সম্ভব না। ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সাহস যাদের আছে, তাদেরকে বেছে নিতে হবে। এই সাহস আল্লাহর মেহেরবানিতে জামায়াতে ইসলামীর আছে। দফায় দফায় জামায়াতের নেতাদের সাজানো সাক্ষী আর পাতানো আদালত দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এরপরও জামায়াত কারও কাছে মাথা নত করেনি, দেশ ছেড়েও পালায়নি। আমরা ছিলাম, আছি, ইনশা আল্লাহ থাকব।’
বিএনপির সমালোচনা করে জামায়াতের আমির বলেন, ‘ঘরে ঘরে এখন কার্ড বিতরণ হচ্ছে, নাম তার ফ্যামিলি কার্ড। ফ্যামিলি কার্ড দেওয়া হবে মায়ের হাতে, বাবার হাতে না। কী চমৎকার! এক হাতে ফ্যামিলি কার্ড, আরেক হাতে মায়ের গায়ে হাত। বাংলাদেশের মানুষকে এত বোকা মনে করেছেন? সবাই নিজের বুঝটা ভালো করেই বোঝে। আমার মায়েরা এখন ওপেনলি বলেন, তাঁরা এই অনিরাপদ বাংলাদেশ আর দেখতে চান না, তাঁরা একটি নিরাপদ বাংলাদেশ চান। মায়েরা মনে করেন, দাঁড়িপাল্লা আর তার সঙ্গীরাই তাঁদের নিরাপত্তা দিতে পারবে।’
এই দেশ জামায়াতের ঠিকানা উল্লেখ করে শফিকুর রহমান বলেন, ‘আমাদের কোনো মামা–খালুর দেশ নেই, বেগমপাড়া নেই। আমাদের পাড়া একটাই—আমাদের গর্বের বাংলাদেশ। হাঁচি-কাশি হলেও নেতারা বিদেশে চলে যান। দেশের প্রতি তাঁদের কোনো আস্থা নেই। অথচ তাঁরাই একসময় বাংলাদেশ স্বাধীন করেছেন। তাহলে দেশটাকে গড়লেন না কেন? এই দেশের প্রতি আপনাদের আস্থা নেই। কারণ, এই দেশ আপনাদের কাছে শুধুই টাকা কামানোর মেশিন।’
দেশপ্রেমিক হলে সব কাজে দেশপ্রেমের পরিচয় দিতে হবে উল্লেখ করে জামায়াতের আমির বলেন, ‘জনগণের টাকা লুণ্ঠন করে বিদেশে পাচার করে দেবেন, নিজের ছেলেমেয়েদের বিদেশে লেখাপড়া করাবেন। বড় ভালোবাসেন দেশটাকে। নিজে পড়ে আছেন অবৈধভাবে ইনকাম জেনারেশনের জন্য। আপনি আসল দেশপ্রেমিক! আপনার এই ভণ্ডামি আমরা আর দেখতে চাই না। দেশপ্রেমিক হলে তার পরিচয় বাস্তবে দিতে হবে, মুখে নয়। মুখের কথা জনগণ আর বিশ্বাস করে না।’
কুমিল্লা-৯ আসনে ১১-দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের প্রার্থী ও কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ছৈয়দ এ কে এম সরওয়ার উদ্দীন ছিদ্দীকির সভাপতিত্বে নির্বাচনী জনসভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা এ টি এম মাছুম, কুমিল্লা-১০ আসনে ১১-দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের প্রার্থী মুহাম্মদ ইয়াছিন আরাফাত, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক ও কুমিল্লা-৪ (দেবীদ্বার) আসনে ১১-দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহ, ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম, কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা জামায়াতের আমির মুহাম্মদ শাহজাহান।