বরিশাল-৩ আসনের ১০–দলীয় জোটের প্রার্থী আসাদুজ্জামান ভূঁইয়া ফুয়াদের প্রচারণায় বাধা ও মারধরের প্রতিবাদে জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিল। শনিবার দুপুরে মুলাদী শহরে
জেলা

বরিশাল-৩

মুলাদীতে এবি পার্টির ফুয়াদের প্রচারণায় বাধা, প্রতিবাদে জামায়াতের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদকবরিশাল

বরিশাল-৩ (বাবুগঞ্জ-মুলাদী) আসনে ১০–দলীয় জোটের প্রার্থী ও আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান ফুয়াদের নির্বাচনী প্রচারণায় বাধা ও মারধরের অভিযোগ উঠেছে যুবদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। এ ঘটনার প্রতিবাদে আজ শনিবার দুপুরে মুলাদীতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন জামায়াতের নেতা-কর্মীরা।

জামায়াতের নেতারা বলেন, গতকাল শুক্রবার বিকেলে আসাদুজ্জামানের পক্ষে মুলাদী শহরে নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছিলেন মুলাদী পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতের সভাপতি আরিফ হোসেন বয়াতির নেতৃত্বে দলীয় কর্মীরা। এ সময় মুলাদী পৌর যুবদলের সদস্যসচিব শাওন হাওলাদার ও তাঁর অনুসারীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বাধা দেন। এ সময় দুই পক্ষের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। এ সময় আরিফকে মারধর করা হয় এবং তাঁকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। মারধরে একাধিক কর্মী আহত হন।

এ ঘটনায় নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কার কথা জানিয়ে গতকাল সন্ধ্যায় মুলাদী থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। আহত ব্যক্তিরা স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা নিয়েছেন। ভুক্তভোগীদের দাবি, নির্বাচন বানচালের উদ্দেশ্যে ভয়ভীতি সৃষ্টি করতেই এ হামলা চালানো হয়েছে।

ওই ঘটনার প্রতিবাদে আজ শনিবার দুপুর ১২টার দিকে মুলাদী উপজেলার ঈদগাহ ময়দান থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। পরে মুলাদী কেন্দ্রীয় ঈদগাহে সমাবেশে বক্তব্য দেন উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা আবু সালেহ, সেক্রেটারি মো. মোর্শেদ আলম, সহকারী সেক্রেটারি আবদুল মোতালেব, আবদুল্লাহ আহাদ ভূঁইয়া, পৌর জামায়াতের আমির মো. হুমায়ুন কবির প্রমুখ।

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া ভুক্তভোগী জামায়াত নেতা আরিফ হোসেন বলেন, গতকাল আসাদুজ্জামান ভূঁইয়ার পক্ষে প্রচারণা চালানোর সময় মুলাদী পৌর যুবদলের নেতা-কর্মীরা তাঁদের ওপর হামলা করেন। এ সময় তাঁদের মারধর ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। এ ঘটনায় শাওন হাওলাদার, আরিফুর রহমান, মিন্টু ব্যাপারীসহ অর্ধশতাধিক যুবদল কর্মী জড়িত ছিলেন বলে তিনি অভিযোগ করেন।

জানতে চাইলে যুবদল নেতা শাওন হাওলাদার দাবি করেন, এ ঘটনায় যুবদল জড়িত নয়। শুক্রবার বিকেলে আওয়ামী লীগের দোসররা আসাদুজ্জামান ভূঁইয়ার পক্ষে প্রচারণা চালানোর সময় বিএনপিকে নিয়ে কটূক্তি করায় স্থানীয় লোকজন তাঁদের ধাওয়া দিয়েছে। এতে তাঁরা সম্পৃক্ত নন।

মুলাদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আরাফাত জাহান চৌধুরী বলেন, এ ঘটনায় একটি জিডি গ্রহণ করা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

