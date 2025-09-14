পাবনা-১ (বেড়া আংশিক সাঁথিয়া) সংসদীয় আসন পূর্ণবহালের দাবিতে মহাসড়ক ও নৌপথ অবরোধ অবরোধের কারণে দুর্ভোগে পড়েন সাধারণ মানুষ। সিএন্ডবি, বেড়া, পাবনা, ১৪ সেপ্টেম্বর
পাবনায় সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে সড়ক ও নৌপথ অবরোধ

প্রতিনিধিবেড়া, পাবনা

পাবনা-১ ও পাবনা-২ আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে হরতাল পালন করছেন এলাকাবাসী। আজ রোববার সকালে বেড়া উপজেলায় সড়ক ও নৌপথ অবরোধ করে এই কর্মসূচি শুরু করেন তাঁরা। এ ঘটনায় পাবনার সঙ্গে ঢাকাসহ উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলার যোগাযোগ ব্যাহত হচ্ছে।

সকাল ছয়টা থেকে বেড়া বাসস্ট্যান্ডসহ উপজেলার বিভিন্ন স্থানে সড়ক অবরোধ করা হয়। এ কারণে ঢাকা-পাবনা মহাসড়কে অসংখ্য যানবাহন আটকা পড়ে। ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রী ও চালকেরা। অবরোধকারীরা টায়ার জ্বালিয়ে ও বাঁশ ফেলে মহাসড়কসহ বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নেন।

হরতাল সমর্থনকারীরা পাবনা-ঢাকা মহাসড়কের বেড়া সিএন্ডবি মোড়ে অবরোধ সৃষ্টি করে বিভিন্ন মোড়ে মিছিল করে। সিএন্ডবি, বেড়া, পাবনা, ১৪ সেপ্টেম্বর

সরেজমিন দেখা গেছে, হরতালের কারণে বেড়া বাজারের ওষুধের দোকান ছাড়া অন্য দোকানপাট বন্ধ। অভ্যন্তরীণ সড়কে কোনো যানবাহন চলছে না। মহাসড়কে আটকা পড়েছে কয়েক শ বাস-ট্রাক। নগরবাড়ী থেকে বাঘাবাড়ী নৌবন্দর পর্যন্ত নৌপথে কার্গো জাহাজ ও অন্যান্য নৌযান চলাচলও বন্ধ রয়েছে।

বেড়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম হাবিবুল ইসলাম আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি বেড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় আছি। হরতাল-অবরোধ চলছে। তবে এলাকার পরিস্থিতি শান্ত আছে। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে, সে জন্য পুলিশ সতর্ক আছে।’

এর আগে ৭ সেপ্টেম্বর একই দাবিতে স্থানীয় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা ঢাকা-পাবনা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। সিঅ্যান্ডবি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় টায়ার জ্বালিয়ে স্লোগান দেন তাঁরা। ওই সময়ও শত শত যানবাহন আটকে পড়ে এবং কয়েক ঘণ্টা ভোগান্তি হয়। এক সপ্তাহ ধরে উপজেলায় নানা কর্মসূচি পালন করছেন স্থানীয় লোকজন।

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে নির্বাচন কমিশনের গেজেটে সাঁথিয়াকে এককভাবে পাবনা-১ এবং বেড়া ও সুজানগরকে মিলিয়ে পাবনা-২ আসন করার সিদ্ধান্ত হয়। এর প্রতিবাদে বেড়া উপজেলাবাসী সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠন করে টানা আন্দোলনের ঘোষণা দেয়।

