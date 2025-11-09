বিএনপি নেতা শাহিন শওকতকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে শিবগঞ্জে সড়ক অবরোধ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ (শিবগঞ্জ) আসনে বিএনপির মনোনয়নবঞ্চিত দলের বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ শাহিন শওকতকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন তাঁর সমর্থকেরা। আজ রোববার বিকেলে শিবগঞ্জের কানসাটে শিবগঞ্জ-সোনা মসজিদ স্থলবন্দর সড়ক অবরোধ করে তাঁরা বিক্ষোভ করেন। এতে আধা ঘণ্টা সড়কের যান চলাচল বন্ধ থাকে।
রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে ৩ নভেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনে ২৩৭টি আসনে দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ আসনে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপক শাহজাহান মিঞাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। একই আসনে মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন বিএনপির রাজশাহী বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ শাহিন শওকত।
প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন বলেন, আজ বিকেল সাড়ে চারটার দিকে ‘শিবগঞ্জের সর্বস্তরের জনগণ’ ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন শাহিন শওকতের সমর্থকেরা। মিছিল থেকে শাহজাহান মিঞার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দিয়ে শাহিন শওকতকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানানো হয়। একপর্যায়ে বিক্ষোভকারীরা শিবগঞ্জ-সোনা মসজিদ স্থলবন্দর সড়ক অবরোধ করেন। এতে স্থলবন্দর থেকে আসা আমদানি পণ্যের ট্রাকসহ বিভিন্ন যানবাহন আটকা পড়ে। প্রায় আধা ঘণ্টা পর অবরোধ তুলে নিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
শিবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম কিবরিয়া বলেন, শাহিন শওকতের কর্মী-সমর্থকেরা সড়ক অবরোধ করেন। খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে বিক্ষোভকারীদের সড়ক ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করে। তাঁরা সড়ক ছাড়লে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
এ বিষয়ে বিএনপি নেতা সৈয়দ শাহিন শওকত সাংবাদিকদের বলেন, ‘বিক্ষোভ বা সড়ক অবরোধের বিষয়টি আমার জানা নেই। তবে শিবগঞ্জের বিএনপির নেতা–কর্মীরা আমাকে ভালোবাসেন। তাঁরা জানেন, বিএনপির জন্য শিবগঞ্জে কে বা কারা ডেডিকেটেড। হয়তো এবারের প্রার্থী বাছাইয়ে তাঁদের আকাঙ্ক্ষা বা প্রত্যাশার প্রতিফলন হয়নি। তাই কর্মসূচি পালন করেছেন।’ তিনি বলেন, দল যে সিদ্ধান্ত নেবে, তার বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই।