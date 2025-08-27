মরদেহ
খুলনায় মারধরে গৃহবধূর মৃত্যুর অভিযোগ, স্বামী পলাতক

খুলনার নগরের সোনাডাঙ্গায় স্বামীর নির্যাতনে চাঁদনী আক্তার (২৫) নামের এক গৃহবধূ নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন স্বজনেরা। গতকাল মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে নগরের বয়রা ইসলামিয়া কলেজ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্বজনদের দাবি, স্বামী মাসুদের নির্যাতনে নিহত হয়েছেন চাঁদনী। ঘটনার পর থেকে তিনি পলাতক।

পুলিশ, পরিবার ও স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দার সূত্রে জানা যায়, স্ত্রী চাঁদনীকে নিয়ে নগরের বয়রা ইসলামিয়া কলেজ এলাকার একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন মাসুদ। তিনি পেশায় রাজমিস্ত্রি। তাঁদের সঙ্গে চাঁদনীর ছোট ভাই হৃদয়ও থাকতেন। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দাম্পত্য কলহের একপর্যায়ে চাঁদনীকে মারধর করেন মাসুদ। এতে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন চাঁদনী। পরে স্বজনেরা খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

সোনাডাঙ্গা মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আবদুল হাই প্রথম আলোকে বলেন, কয়েক দিন আগে শ্যালক হৃদয়ের কাছ থেকে ২০০ টাকা ধার নিয়েছিলেন মাসুদ। গতকাল সন্ধ্যায় হৃদয় সেই টাকা ফেরত চাইলে মাসুদ ও চাঁদনীর মধ্যে তর্ক শুরু হয়। একপর্যায়ে চাঁদনীকে চড়-থাপ্পড় মারেন মাসুদ। এতে চাঁদনী জ্ঞান হারান। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

সোনাডাঙ্গা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। তবে আজ সকাল পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি। ঘটনার পর থেকে মাসুদ পলাতক। তাঁকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

