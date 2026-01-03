হাতকড়া
রাজবাড়ীতে শিশু গুলিবিদ্ধের ঘটনায় প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

প্রতিনিধিরাজবাড়ী

রাজবাড়ীতে গত বুধবার রাতে সন্ত্রাসীদের সংঘর্ষের সময় শিশু সিফাত মণ্ডল গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় সদর থানায় মামলা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাতে শহরের বিনোদপুর কলেজপাড়ার মুকুল প্রামাণিক ওরফে মুকুল ড্রাইভারের ছেলে আরিফুল ইসলাম মামলাটি করেন। রাতেই মামলার প্রধান আসামি শিমুল শেখকে (৩০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

শিমুল শেখ রাজবাড়ী শহরের বিনোদপুর মেছোঘাটা এলাকার মৃত আক্কাছ শেখের ছেলে। মামলার বাদী আরিফুল ইসলাম শিশু সিফাত মণ্ডলের চাচা।

শিশুটির বাবা বলেন, হামলাকারীদের কাউকে তাঁরা চিনতে পারেননি। তাঁর মামাতো ভাই আশরাফুল হকের সঙ্গে স্থানীয় শিমুলের ব্যবসায়িক দ্বন্দ্ব চলছিল। প্রতিবেশী আশরাফুল তাঁদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন—এমন ধারণা থেকে তাঁরা তাঁর বাড়িতে হামলা করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানান, আশরাফুল হক ও শিমুল শেখ একসময়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেও স্থানীয় আধিপত্য নিয়ে উভয়ের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে বিরোধ চলে আসছে। আশরাফুল ও শিমুলের বিরুদ্ধে রাজবাড়ী সদর থানায় মাদক, মারামারিসহ একাধিক মামলা আছে। নিজেদের প্রভাব বিস্তার ও আধিপত্যকে কেন্দ্র করে গত বুধবার রাতে দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। একপর্যায়ে সন্ত্রাসীদের ছোড়া গুলিতে আহত হয় শিশু সিফাত মণ্ডল।

রাজবাড়ী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খোন্দকার জিয়াউর রহমান বলেন, গতকাল আরিফুল ইসলাম বাদী হয়ে শিমুল শেখকে প্রধান আসামি করে ১২ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা আরও ৭ থেকে ৮ জনকে আসামি করে মামলা করেন। এর আগে গতকাল বিকেলে পুলিশ ঢাকার কলাবাগান এলাকা থেকে শিমুলকে আটক করে রাতেই থানায় নিয়ে আসে।

