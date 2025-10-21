সিলেটে সড়কের পাশে ২৫ গজের মধ্যে গাড়ি রাখলেই দণ্ড

সিলেট নগরে রাস্তার সংযোগস্থলের কেন্দ্রবিন্দু থেকে ২৫ গজের মধ্যে সব ধরনের পার্কিং নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ দূরত্বের মধ্যে কোনো ধরনের যানবাহন রাখলেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
গতকাল সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে এক বিজ্ঞপ্তিতে সিলেট মহানগর পুলিশ কমিশনার আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরী এ নির্দেশনা জারি করেন। এতে আরও বলা হয়, দুই লেনের সড়কে কোনো ধরনের পার্ক করা যাবে না। এ ছাড়া নির্ধারিত পার্কিংয়ে সিঙ্গেল লাইনে অনুমোদিতসংখ্যক যানবাহন রাখতে হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সিলেট মহানগর পুলিশ আইনের ২৭(১) ধারা মতে, ফুটপাত ও সড়কে যানবাহন রেখে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি দণ্ডনীয় অপরাধ। আইনভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
এ বিষয়ে সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (গণমাধ্যম) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, জনস্বার্থে আদেশটি জারি করা হয়েছে। এতে নগরে যানজট সমস্যা অনেকটাই দূর হবে।