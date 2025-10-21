সিলেট নগরে ব্যস্ত সড়কের একপাশে যত্রতত্রভাবে পার্কিং করে রাখা হয়েছে যানবাহন। সংকুচিত সড়কে যানবাহন চলাচলে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়
সিলেটে সড়কের পাশে ২৫ গজের মধ্যে গাড়ি রাখলেই দণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদকসিলেট

সিলেট নগরে রাস্তার সংযোগস্থলের কেন্দ্রবিন্দু থেকে ২৫ গজের মধ্যে সব ধরনের পার্কিং নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ দূরত্বের মধ্যে কোনো ধরনের যানবাহন রাখলেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে এক বিজ্ঞপ্তিতে সিলেট মহানগর পুলিশ কমিশনার আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরী এ নির্দেশনা জারি করেন। এতে আরও বলা হয়, দুই লেনের সড়কে কোনো ধরনের পার্ক করা যাবে না। এ ছাড়া নির্ধারিত পার্কিংয়ে সিঙ্গেল লাইনে অনুমোদিতসংখ্যক যানবাহন রাখতে হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সিলেট মহানগর পুলিশ আইনের ২৭(১) ধারা মতে, ফুটপাত ও সড়কে যানবাহন রেখে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি দণ্ডনীয় অপরাধ। আইনভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এ বিষয়ে সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (গণমাধ্যম) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, জনস্বার্থে আদেশটি জারি করা হয়েছে। এতে নগরে যানজট সমস্যা অনেকটাই দূর হবে।

