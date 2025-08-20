জেলা

পিটিয়ে ভেঙে দেওয়া হলো বিএনপি নেতার দুই পা

নিজস্ব প্রতিবেদক ঝিনাইদহ
মারধর
ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় ওয়ার্ড বিএনপির এক নেতাকে বেদম পিটিয়েছে দুর্বৃত্তরা। বুধবার সকালে সদর উপজেলার দোগাছি ইউনিয়নের কলমনখালীর মাঠে এ ঘটনা ঘটে। চিকিৎসক জানিয়েছেন, আমিনুল ইসলাম মোল্যা নামের ওই নেতার দুই পা ভেঙে গেছে।

আমিনুল ইসলামের বাড়ি কলমনখালী গ্রামে। তিনি দোগাছি ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি।

স্থানীয় সূত্র জানায়, আমিনুল ইসলাম নিজের ধানখেতে কাজ করানোর জন্য সকালে শ্রমিক খুঁজতে বের হন। ফেরার পথে কলমনখালীর মাঠে পাঁচ থেকে ছয়জন ব্যক্তি অতর্কিত তাঁর ওপর হামলা চালান। এ সময় তাঁরা রড ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি পিটিয়ে ও কুপিয়ে আমিনুলকে আহত করেন। দুর্বৃত্তরা তাঁকে রাস্তার ওপর ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয় লোকজন আমিনুল মোল্যাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেন।

আমিনুল ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। হাসপাতালের চিকিৎসক ছোয়া ইসরাইল জানান, আমিনুল ইসলাম দুই পায়ে আঘাত পেয়েছেন। তাঁর দুটি পা ভেঙে গেছে।

স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি জানান, আমিনুল বিভিন্ন সামাজিক কাজে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন, সালিসও করেন। এ নিয়ে বিরোধের জেরে তাঁর ওপর হামলা হতে পারে।
এ বিষয়ে ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, এ ব্যাপারে এখনো থানায় কোনো অভিযোগ দেওয়া হয়নি। অভিযোগ পেলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

