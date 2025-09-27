গভীর রাতে গাজীপুরের সাফারি পার্কে ঘোরাঘুরি করছিলেন, পরে আটক ১১

গাজীপুরের শ্রীপুরে সাফারি পার্কের সংরক্ষিত এলাকা থেকে সন্দেহভাজন ১১ ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। গতকাল শুক্রবার রাত তিনটার দিকে পার্কের পশ্চিম প্রান্তে সংরক্ষিত এলাকা থেকে তাঁদের আটক করেন নিরাপত্তাকর্মীরা।
আটক ব্যক্তিরা হলেন সজল মৃধা (২৭), ফাহিম মিয়া (২১), সাকিব মিয়া (২৩), হাফিজুর ইসলাম (২১), ইয়াকুব আলী (১৭), মো. ওমর ফারুক (১৮), রাকিব হোসেন ওরফে রকি (২৩), আবদুল কাইয়ুম মিয়া (১৭), রিফাত মিয়া (২১), ইসমাইল (১৯) ও শাহিদুল ইসলাম (২৫)। আটকের পর তাদের শ্রীপুর থানা-পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে।
পার্ক কর্তৃপক্ষ জানায়, সাফারি পার্কের ভেতরে গভীর রাতে ওই ১১ ব্যক্তি সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছিলেন। এ সময় নিরাপত্তায় নিয়োজিত কর্মীরা তাঁদের আটক করেন। সেখানে ঘোরাফেরার কারণ জানতে চাইলে তাঁরা সদুত্তর দিতে পারেননি। পরে তাঁদের পুলিশের হাতে তুলে দেয় কর্তৃপক্ষ।
বন বিভাগের সহকারী বন সংরক্ষক ও গাজীপুর সাফারি পার্কের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তারেক রহমান বলেন, ওই ১১ জনকে তাঁরা চোর সন্দেহে আটক করে থানায় হস্তান্তর করেন। সাফারি পার্ক থেকে এর আগে প্রাণী চুরির ঘটনা ঘটেছে। এসব কারণে সেখানে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়।
শ্রীপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শাখাওয়াত হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, ‘পার্ক কর্তৃপক্ষ ১১ জনকে থানায় এনে আমাদের কাছে হস্তান্তর করেছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে ও পার্ক কর্তৃপক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’