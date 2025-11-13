আসুন, ক্ষমতাপ্রেমিকদের বাংলার মাটি থেকে বিতাড়িত করে বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করি: চরমোনাই পীর

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির ও চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম বলেছেন, ‘এ দেশে আমরা ক্ষমতাপ্রেমিক দেখেছি, দেশপ্রেমিক দেখি নাই। আসুন, আমরা সকলে মিলে ক্ষমতাপ্রেমিকদের বাংলার মাটি থেকে বিতাড়িত করে বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করি।’
আজ বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলার মতলব জেবি সরকারি পাইলট উচ্চবিদ্যালয় মাঠে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মতলব দক্ষিণ উপজেলা শাখা আয়োজিত তৃণমূল সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
চরমোনাই পীর বলেন, ‘আমরা আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির শাসন দেখেছি, কিন্তু আমরা ইসলামি আদর্শের শাসন এখনো দেখি নাই। ৫ আগস্টের পর দেশে ইসলামি শক্তির উত্থান হয়েছে। এটাকে কাজে লাগাতে না পারলে আমাদের জন্য মুসিবত অপেক্ষা করছে। মানুষের জানমাল ও ইজ্জত রক্ষার দায়িত্ব পালন করতে হবে।’
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ সরকার ও শেখ হাসিনাকে ইঙ্গিত করে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির বলেন, ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে হাজার হাজার মা–বোন সন্তানহারা হয়েছে। আয়নাঘর হয়েছে। সেখানে অসংখ্য মানুষ নির্যাতিত হয়েছে। খুন-গুম হয়েছে—যা ইতিহাসে বিরল। তাদের পরিচয় আমরা পেয়েছি। চাঁদাবাজের জন্য, লুটতরাজের জন্য, মাঠ দখলের জন্য গণ-অভ্যুত্থান হয় নাই।’
সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মতলব দক্ষিণ উপজেলা শাখার সভাপতি মাওলানা আনসার আহমদ। প্রধান বক্তা ছিলেন চাঁদপুর-২ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মনোনীত প্রার্থী মুফতি মানসুর আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন দলের চাঁদপুর জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা মাকসুদুর রহমান ও সহসভাপতি মাওলানা আফসার উদ্দিন।