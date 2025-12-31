সিএমপি
আজ সন্ধ্যার পর থেকে চট্টগ্রামে যেসব বিধিনিষেধের কথা জানাল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদকচট্টগ্রাম

খ্রিষ্টীয় নববর্ষ ২০২৬ উপলক্ষে চট্টগ্রাম মহানগর এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় আতশবাজি, পটকা ফোটানো ও ফানুস ওড়ানো নিষেধ করা হয়েছে। একই সঙ্গে আজ বুধবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরদিন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত নগরের পতেঙ্গা সমুদ্রসৈকত ও পারকিতে দর্শনার্থী অবস্থান করতে পারবে না। নগর পুলিশের কমিশনার হাসিব আজিজের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেন নগর পুলিশের সহকারী কমিশনার (গণমাধ্যম) আমিনুর রশিদ।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশ অধ্যাদেশের ২৮, ২৯ ও ৩৩ ধারার ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনাগুলো জারি করা হয়। নির্দেশনায় বলা হয়েছে, বছরের শেষ রাতে জনসাধারণের ব্যবহৃত স্থান, সড়ক, উন্মুক্ত স্থান ও ভবনের ছাদে কোনো ধরনের জমায়েত, নাচগান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও শোভাযাত্রা করা যাবে না। পাশাপাশি আতশবাজি, পটকা ফোটানো ও ফানুস ওড়ানো নিষেধ করা হয়েছে। পতেঙ্গা ও পারকি সৈকতে বুধবার সন্ধ্যা থেকে পরদিন একই সময় পর্যন্ত দর্শনার্থী অবস্থান করতে পারবে না। একই সময়ের মধ্যে আবাসিক হোটেল, রেস্তোরাঁ, জনসমাবেশ ও উৎসবস্থলে লাইসেন্সকৃত আগ্নেয়াস্ত্রসহ তলোয়ার, বর্শা, বন্দুক, ছোরা, লাঠি ও বিস্ফোরক দ্রব্য বহন নিষিদ্ধ থাকবে।

এ সময় সব নিবন্ধিত বার, মদের দোকান বন্ধ রাখতে হবে এবং বৈধ আগ্নেয়াস্ত্র, ধারালো অস্ত্র ও বিস্ফোরক বহনের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

এ ছাড়া নিরাপত্তার কারণে ৩১ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টা থেকে ১ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত পতেঙ্গা সি-বিচ ও পারকি বিচ এলাকায় অবস্থান করা যাবে না।

গণবিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বেপরোয়া গতিতে গাড়ি বা মোটরবাইক চালানো, উচ্চশব্দে হর্ন বাজানো, মাদকাসক্ত অবস্থায় চলাফেরা, নৈতিকতা পরিপন্থী কর্মকাণ্ড, নারীদের প্রতি হয়রানি বা ইভটিজিং এবং যেকোনো ধরনের বেআইনি কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতে হবে। নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

