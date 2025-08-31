অন্য জাহাজের ধাক্কা, ভোলায় মেঘনা নদীতে ডুবছে কাঁচামালবাহী জাহাজ

ভোলায় মেঘনা নদীতে সিরামিক কোম্পানির কাঁচামালবাহী একটি জাহাজ ডুবে যাচ্ছে। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত তিনটার পর সদর উপজেলার কাচিয়া ইউনিয়ন-সংলগ্ন নদীতে অন্য আরেকটি জাহাজের ধাক্কায় জাহাজটির তলা ফেটে গেলে ডুবতে শুরু করে। আজ রোববার সন্ধ্যার মধ্যে পুরোপুরি ডুবে যেতে পারে।
জাহাজটির নাম এমভি রেক্সগ্লোরি-১। জাহাজটি চট্টগ্রাম বন্দর থেকে সিরামিকের কাঁচামাল নিয়ে ঢাকায় যাচ্ছিল। জাহাজের কর্মচারীরা জানিয়েছেন, বিষয়টি মালিকপক্ষকে জানানো হয়েছে। তাঁরা উদ্ধারকারী জাহাজ পাঠিয়ে মালামাল খালাস ও জাহাজ বিপদমুক্ত করার উদ্যোগ নেবেন। তবে এ বিষয়ে কোনো সরকারি দপ্তর জানে না বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।
স্থানীয় কয়েকজন জেলে ও জাহাজের সুকানি মো. শহিদুল ইসলাম বলেন, সিরামিকের কাঁচামাল বোঝাই করে এমভি রেক্সগ্লোরি-১ চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেয়। শুক্রবার রাতে ভোলার কাচিয়া ঘাটে নোঙর করে। শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে নোঙর উঠিয়ে ঢাকার পথে যাত্রা শুরুর পর বিপরীত দিক থেকে আসা ‘সুলতানা বক্কর’ নামের আরেকটি জাহাজ ধাক্কা দিলে রেক্সগ্লোরির তলা ফেটে যায়। এরপর থেকে ধীরে ধীরে জাহাজটি ডুবতে থাকে।
ডুবতে থাকা জাহাজের ১৩ জন কর্মচারী স্থানীয় একটি ট্রলারের সাহায্যে তীরের তুলাতুলি মাছঘাটে আশ্রয় নেন। সরেজমিনে দেখা যায়, জাহাজটি পুরোপুরি ডুবতে আরও ২ থেকে তিন হাত বাকি আছে। আজ সন্ধ্যার মধ্যে সম্পূর্ণ ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।
ভোলা নদীবন্দর উপপরিচালক মো. রিয়াদ হোসেন বলেন, তাঁকে বিষয়টি জানানো হয়নি। একই কথা বলেন ভোলার ইলিশা নৌ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহিন। তিনি বলেন, এ ঘটনায় খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।