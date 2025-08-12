দৃশ্যমান বিচার ও সংস্কার শেষে পিআর পদ্ধতিতেই নির্বাচন হতে হবে: চরমোনাইর পীর

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির (চরমোনাইর পীর) সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম বলেছেন, ‘গত স্বৈরাচার সরকারের আমলে হাজারো মানুষ গুম, খুনের শিকার হয়েছেন। হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করা হয়েছে। ওই সরকারের যাঁরা এসব অপরাধে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের বিচার দৃশ্যমান করতে হবে। এর পাশাপাশি মৌলিক সংস্কার, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংস্কার, প্রশাসনে সংস্কার, নির্বাচন কমিশনে সংস্কার এবং যেখানে প্রয়োজন, সেখানে প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে পিআর পদ্ধতিতেই নির্বাচন হতে হবে।’
মঙ্গলবার বিকেলে মাগুরা শহরের নোমানী ময়দানে এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মাগুরা জেলা শাখা আয়োজিত সমাবেশে চরমোনাইর পীর বলেন, ‘বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিতে দেশের ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ ভোট নিয়েই সরকার গঠন করা যায়। সেখানে ৬০ থেকে ৭০ ভাগ মানুষের মতামত উপেক্ষিত থাকে। পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে সংসদে সব দলের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। কেউ স্বৈরাচার, ফ্যাসিস্ট হয়ে উঠতে পারবে না।’
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের এই নেতা সমাবেশে বিএনপি নেতাদের নানা বক্তব্য ও কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, ‘৫ আগস্টের পরে বড় একটা দলের নেতা-কর্মীরা নিজেদের কোন্দলে, হয়তোবা চাঁদাবাজি, ভাগাভাগি বা অন্য কিছু নিয়ে ২০০ জনের ওপরে নিজেরা নিজেরা একজন আরেকজনকে মেরে ফেলছে। এই অবস্থায় কী লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড আছে? এই অবস্থায় আমরা নির্বাচনে কীভাবে যাব? লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড না হওয়া পর্যন্ত এখানে আমরা নির্বাচনে যেতে পারি না আর নির্বাচন হতেও দিতে পারি না।’
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জেলার আমির মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে গণসমাবেশে দলীয় নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি জামায়াতে ইসলামী, খেলাফত মজলিস, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের বিলুপ্ত কমিটির নেতাদের মঞ্চে দেখা যায়। ইসলামী আন্দোলনের আমির জানান, আসন্ন নির্বাচনে ইসলামী দলগুলোর ভোট এক বাক্সে আনার জন্য তাঁরা চেষ্টা করছেন।
সমাবেশ শেষে মাগুরা-১ আসনে নাজিরুল ইসলাম ও মাগুরা-২ আসনে মোস্তফা কামালকে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী ঘোষণা করেন আমির সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম। সমাবেশ শেষে সন্ধ্যায় মাহফিলের আয়োজন করা হয়।