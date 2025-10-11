নবাবগঞ্জে স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের মামলায় কলেজছাত্র গ্রেপ্তার

ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলায় সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রীকে অপহরণের পর ধর্ষণের অভিযোগে করা মামলায় এক কলেজছাত্রকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার ভোরে উপজেলার গালিমপুর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার কলেজছাত্র উপজেলার গালিমপুর ইউনিয়নের একটি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি একটি কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র। গতকাল শুক্রবার রাতে ওই ছাত্রের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা করেন ভুক্তভোগী স্কুলছাত্রীর মা।
মামলার সংক্ষিপ্ত এজাহার ও ভুক্তভোগীর পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ভুক্তভোগী স্কুলছাত্রীকে উত্ত্যক্ত করে আসছিলেন ওই কলেজছাত্র। ওই ছাত্রীর পরিবার এ নিয়ে তাঁকে কয়েকবার সতর্ক করেন। গত বুধবার বিকেলে ওই স্কুলছাত্রী প্রাইভেট পড়ে বাড়িতে ফিরছিল। তখন স্থানীয় আগলা সেতুতে আগে থেকে অবস্থান নেন ওই কলেজছাত্র। তিনি স্কুলছাত্রীকে অপহরণ করে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশায় করে মরিচা সেতুর কাছে কাশবনে নিয়ে ধর্ষণ করেন। পরে রাত আটটার দিকে স্কুলছাত্রীকে বাড়ির পাশে ফেলে রেখে যান। পরে স্বজনেরা তাকে নবাবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে ভর্তি করেন। খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে ওই ছাত্রীর খোঁজখবর নেয়। এ ঘটনায় গতকাল রাতে ছাত্রীর মা থানায় মামলা করলে আজ ভোরে ওই কলেজছাত্রকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
নবাবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মমিনুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য ভুক্তভোগীকে ঢাকায় পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।