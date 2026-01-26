ভোলা শহরের বিভিন্ন বিপণিবিতান ও ফুটপাতে নির্বাচনী প্রচারণা চালান ভোলা-১ আসনের বিজেপি প্রার্থী আন্দালিভ রহমান পার্থ। সোমবার সন্ধ্যায়
গণভোটের পক্ষে আমার অবস্থান স্পষ্ট: আন্দালিভ রহমান পার্থ

ভোলা-১ (সদর) আসনের প্রার্থী বিএনপির শরিক দল বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) চেয়ারম্যান আন্দালিভ রহমান (পার্থ) সোমবার সন্ধ্যায় ভোলা শহরের বিভিন্ন বিপণিবিতান ও ফুটপাতে নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়েছেন। এ সময় তিনি ভোটারদের মধ্যে লিফলেট বিতরণ করেন।

নির্বাচনী প্রচারে মানুষের ব্যাপক সমর্থন পাচ্ছেন বলে জানান আন্দালিভ রহমান। সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, ‘উৎসবমুখর পরিবেশে মানুষ আমাদের যেভাবে গ্রহণ করছে, তাতে আমরা অনুপ্রাণিত। আমি মাঠে এসে বুঝতে পারছি, ভোলার মানুষ আমাকে ব্যাপকভাবে সাড়া দিচ্ছে। যেদিন থেকে এসেছি, মানুষের ভালোবাসা পাচ্ছি।’

এ সময় গণভোট নিয়ে নিজের অবস্থানও স্পষ্ট করেন বিজেপির চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, ‘আমি গণভোটের পক্ষে। জুলাই সনদ ও জুলাই অভ্যুত্থানকে আমি অত্যন্ত সম্মান করি। গণভোটের পক্ষে থাকা আমার অবস্থান স্পষ্ট।’

প্রচারে ভোলার উন্নয়নে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন আন্দালিভ রহমান পার্থ। তিনি বলেন, ‘ভোলা-বরিশাল সেতু নির্মাণ থেকে শুরু করে ভোলায় মেডিকেল কলেজ স্থাপনসহ নানা উন্নয়নমূলক প্রতিশ্রুতি আমাদের রয়েছে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভোটাররা কাকে বিশ্বাস করবেন, সেটাই মূল বিষয়। আমার বিশ্বাস, ভোটাররা আমাকে বিশ্বাস করবেন। ইনশা আল্লাহ, আগামী ১২ তারিখের ফলাফলে সেটার প্রতিফলন দেখা যাবে।’

ভোলা-১ (ভোলা সদর) আসনে মনোনয়নপত্র তুলেছিলেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক গোলাম নবী আলমগীর। আসনটি বিএনপি বিজেপির চেয়ারম্যান আন্দালিভ রহমান পার্থকে ছেড়ে দেওয়ায় মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন আলমগীর। নির্বাচনের প্রচারণা চালাতে গত শনিবার দুপুরে নিজের নির্বাচনী এলাকায় পৌঁছান আন্দালিভ রহমান। তাঁর উপস্থিতি ঘিরে ওই নির্বাচনী এলাকায় উন্মাদনা বিরাজ করছে।

