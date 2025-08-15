মোটরসাইকেলে সাজেক যাচ্ছিলেন ছয় বন্ধু, ট্রাকচাপায় দুজনের মৃত্যু

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় মাছবোঝাই একটি ছোট ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে দুই তরুণের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে উপজেলার চুনতি জাঙ্গালিয়া এলাকায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত দুই তরুণ হলেন কক্সবাজারের ঈদগাঁও সদর ইউনিয়নের আবদুস শুক্কুরের ছেলে মো. রাকিব (২১) ও একই ইউনিয়নের শামসুল আলমের ছেলে মো. জিহাদ (২০)। এ ঘটনার পর তাঁদের বন্ধুরা ট্রাকের চালক ও তাঁর সহকারীকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছেন। ট্রাকচালকের নাম আমির উদ্দিন (২৪)। তিনি চন্দনাইশ উপজেলার দোহাজারী এলাকার ইস্কান্দার মিয়ার ছেলে। আটক সহকারী সাতকানিয়া উপজেলার খাগরিয়া এলাকার আবু তাহেরের ছেলে জয়নাল আবেদীন (২০)।
পুলিশ জানায়, রাকিব, জিহাদসহ ছয় বন্ধু তিনটি মোটরসাইকেলে করে কক্সবাজার থেকে রাঙামাটির সাজেক পর্যটনকেন্দ্রে যাচ্ছিলেন। এর মধ্যে একটি মোটরসাইকেল লোহাগাড়া এলাকায় ছোট একটি ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে। এ সময় ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেলটিতে থাকা রাকিব ও জিহাদ নিহত হন। দুর্ঘটনার পর ট্রাক নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন চালক। তবে রাকিব ও জিহাদের চার বন্ধু বান্দরবানের লামা উপজেলার আজিজনগর এলাকা থেকে ট্রাকের চালক ও তাঁর সহকারীকে আটক করেন। পরে তাঁদের পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
জানতে চাইল দোহাজারী হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক জুপিটার আলী প্রথম আলোকে বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহত দুই তরুণের লাশ উদ্ধার করেছে। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে লাশ ময়নাতদন্ত ছাড়াই পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ট্রাকচালক ও তাঁর সহকারী থানা হেফাজতে রয়েছেন। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।