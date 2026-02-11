শরীয়তপুরে সাবেক ইউপি চেয়ারম্যানসহ দুজনকে আটক, ৪১টি ধারালো অস্ত্র উদ্ধার

শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলার বিকেনগর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান ওরফে মজিবুর মাদবরকে আটক করেছে যৌথ বাহিনী। এ সময় তাঁর সঙ্গে থাকা এক নারীকেও আটক করা হয়।
গতকাল মঙ্গলবার রাতে উপজেলার সদর আলী মাদবরকান্দি গ্রামের বাড়ি থেকে দুজনকে আটক করা হয়। এ সময় মোস্তাফিজুরের বাড়ি থেকে বেশ কিছু ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।
জাজিরা থানা সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার বিকেনগর ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের নেতা মোস্তাফিজুর রহমানের বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র মজুত করা হয়েছে বলে খবর পায় জাজিরা সেনাক্যাম্প। এরপর গতকাল রাতে সেনাবাহিনী ও পুলিশের সমন্বয়ে যৌথ বাহিনীর একটি দল সদর আলী মাদবরকান্দি গ্রামে মোস্তাফিজুরের বাড়িতে অভিযান চালায়। চার ঘণ্টা অভিযান চালানোর পর মোস্তাফিজুর রহমান ও তাঁর সঙ্গে থাকা এক নারীকে আটক করা হয়। এ সময় ওই বাড়ি থেকে টাকা, ভারতীয় রুপি, পিস্তলের কভার, ম্যাগাজিনের কভার ও ৪১টি বিভিন্ন ধরনের ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।
স্থানীয় লোকজনের ভাষ্য, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য ইকবাল হোসেনের অনুসারী হিসেবে পরিচিত। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর মোস্তাফিজুর রহমান আত্মগোপনে চলে যান। সম্প্রতি তিনি এলাকায় ফিরে শরীয়তপুর-১ আসনের বিএনপির প্রার্থী সাঈদ আহমেদকে সমর্থন দিয়ে তাঁর প্রচারণায় অংশ নেন।
জাজিরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালেহ আহমেদ প্রথম আলোকে এ খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, মোস্তাফিজুর রহমানের নামে থানায় কয়েকটি মামলা আছে। কতটি কী মামলা তা যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় মামলা করা হবে।