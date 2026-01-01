নারায়ণগঞ্জে যুবককে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা

নারায়ণগঞ্জ শহরের দেওভোগ নাগবাড়ি এলাকায় এক যুবককে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশের ধারণা, পূর্ববিরোধের জেরে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়ে থাকতে পারে।
নিহত রায়হান খান (২৭) খান চাঁদপুর জেলার বহারিয়া বাজার এলাকার বাসিন্দা। তিনি দীর্ঘদিন ধরে নারায়ণগঞ্জের তাঁতিপাড়া এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন। ইয়াসিন মিয়ার বাড়িতে ভাড়াটিয়া হিসেবে বসবাস করছিলেন।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার ভোরে শহরের দেওভোগ নাগবাড়ি এলাকার একটি নির্জন স্থানে দুর্বৃত্তরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে রায়হান খানকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে ফেলে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরে স্থানীয় লোকজন রক্তাক্ত লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়।
ফতুল্লা মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রফিকুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় ছিনতাই ও চাঁদাবাজির সঙ্গে তাঁর জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। এসব অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময় তাঁর সঙ্গে অন্য অপরাধীদের দ্বন্দ্ব চলছিল। তাঁর বিরুদ্ধে ফতুল্লা মডেল থানায় হত্যাসহ একাধিক মামলা রয়েছে।
নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. হাসিনুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।