গোপালগঞ্জে সংবাদ সম্মেলনে করে আওয়ামী লীগের ৮ নেতার পদত্যাগ

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলার ননীক্ষীর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের আট নেতা একযোগে পদত্যাগ করেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে ইউনিয়নের ননীক্ষীর উচ্চবিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে তাঁরা এ ঘোষণা দেন।
পদত্যাগের ঘোষণা দেন ননীক্ষীর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মনোজ মৌলিক ও কাজি মিজানুর রহমান, সহপ্রচার সম্পাদক রাসেল শেখ, ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক জালিল কাজি, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সদস্য স্বপন শেখ, ১ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি নুর আলম মিয়া, ৬ নম্বর ওয়ার্ড সাংগঠনিক সম্পাদক সুবল রায় ও ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের শ্রমবিষয়ক সম্পাদক আক্কাস চোকদার।
পদত্যাগী নেতাদের পক্ষ থেকে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মনোজ মৌলিক। তিনি বলেন, ‘আমরা ননীক্ষীর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের সব পদ থেকে স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে অব্যাহতি নিচ্ছি। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জনগণের স্বার্থ রক্ষায় আমরা সর্বদা অঙ্গীকারবদ্ধ থাকব। ভবিষ্যতেও দেশের ও জাতির কল্যাণে কাজ করে যাব। তবে আজ থেকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।’
একসঙ্গে আটজন নেতার পদত্যাগে স্থানীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে পদত্যাগের কারণ বা কোনো অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব নিয়ে ওই নেতারা কিছু জানাননি। এ বিষয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।