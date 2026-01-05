‘সরাসরি আল্লাহর কাছে’ মাদক, চুরি ও ছিনতাইকারীদের বিচার চেয়ে দোয়ার আয়োজন ও মানববন্ধন। সোমবার বিকেলে ময়মনসিংহ নগরের বলাশপুর মরাখলা রেলওয়ে ঈদগাহ মাঠের সামনে
‘সরাসরি আল্লাহর কাছে’ মাদক, চুরি ও ছিনতাইকারীদের বিচার চেয়ে দোয়ার আয়োজন ও মানববন্ধন। সোমবার বিকেলে ময়মনসিংহ নগরের বলাশপুর মরাখলা রেলওয়ে ঈদগাহ মাঠের সামনে
মাদক, চুরি ও ছিনতাইয়ের বিরুদ্ধে ‘সরাসরি আল্লাহর কাছে বিচার’

নিজস্ব প্রতিবেদকময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ নগরের বলাশপুর এলাকায় সোমবার বিকেলে ব্যতিক্রমী এক মানববন্ধনে দাঁড়ান স্থানীয় বাসিন্দারা। এ আয়োজনে মাদক, চুরি ও ছিনতাইয়ের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ‘সরাসরি আল্লাহর কাছে বিচার’ চেয়ে দোয়ার আয়োজন করা হয়। এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের হাতে ফেস্টুনগুলোতে লেখা, ‘এই এলাকায় অবাধে মাদক বিক্রি ও দিনে–রাতে ছিনতাই করা হয়। পথচারী ও জনসাধারণ নিজ নিজ জানমাল নিজেই হেফাজতে রাখুন। কারণ, আমাদের দেখার কেউ নাই, আল্লাহই ভরসা।’

ময়মনসিংহ নগরের বলাশপুর মরাখলা রেলওয়ে ঈদগাহ মাঠের সামনে বিকেল সাড়ে চারটার দিকে এই মানববন্ধন ও দোয়ার আয়োজন করেন স্থানীয় এলাকাবাসী।

মানববন্ধনে দোয়া পরিচালনা ও আয়োজনের উদ্যোক্তা হিসেবে ছিলেন স্থানীয় সামাজিক সংগঠন স্বাধীন বাংলা একাডেমির সভাপতি মো. বুলবুল আহমেদ। তিনি বলেন, বলাশপুর বাজার মরাখলা এলাকাটি যেন অপরাধের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। প্রতিনিয়ত মাদক কেনাবেচা, দিনরাতে ছিনতাই, নাগরিক সমাজ যেন কোনোভাবেই নিরাপদ নয়। জনগণের জানমালের নিরাপত্তা যেন জনগণকেই নিতে হবে। প্রতিদিন এই এলাকার অলিগলিতে ছিনতাই হচ্ছে, যেন দেখার কেউ নেই। অপরাধীদের বিচারের দাবিতে সরাসরি আল্লাহর কাছে বিচার চেয়ে দোয়ার আয়োজন করা হয়।

এ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ব্যবসায়ীসহ স্থানীয় জনগণ। ব্যবসায়ীদের মধ্য থেকে সাজ্জাদ হোসেন, জাহিদ হাসান, খলিল আহমেদ, মামুন মিয়া প্রমুখ বক্তব্য দেন। বক্তারা প্রশাসনের কাছে আহ্বান জানান এলাকার মাদক ব্যবসা ও ছিনতাইকারীদের যেন কঠোর হস্তে দমন করা হয়।

বলাশপুর এলাকার বাসিন্দা বয়রা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান এফআই ফারুক নিজের বক্তব্যে এলাকায় মাদক ও ছিনতাইকারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যেহেতু এসব অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না, তাই এলাকাবাসীকে সোচ্চার হতে হবে।

বলাশপুর এলাকাবাসীর ভিন্নধর্মী আয়োজনটি নজরে আনা হলে ময়মনসিংহের কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি মো. নাজমুস সাকিব জানান, অপরাধ নিয়ন্ত্রণে ও নির্মূলে পুলিশ যথাসাধ্য কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, ‘আমাদের তৎপরতা আরও বৃদ্ধি করা হবে। আমরা আমাদের সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করছি, এলাকার মানুষেরও সহযোগিতা প্রয়োজন।’

