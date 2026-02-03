নওগাঁ-৫ আসনে নির্বাচনী প্রচারণার সময় বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ অন্তত ১৩ জন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার বিকেলে নওগাঁ সদর উপজেলার চক গোপাই গ্রামে
জেলা

নওগাঁয় নির্বাচনী প্রচারের সময় বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত ১৩

প্রতিনিধিনওগাঁ

নওগাঁ-৫ (নওগাঁ সদর) আসনে নির্বাচনী প্রচার চালানোর সময় বিএনপি ও জামায়াতের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১৩ আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটার দিকে নওগাঁ সদর উপজেলার চক গোপাই গ্রামে সংঘর্ষের এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সদর উপজেলার হাসাইগাড়ী ইউনিয়নের চক গোপাই গ্রামে বিকেলে জামায়াতের নেতা–কর্মীরা দাঁড়িপাল্লার পক্ষে প্রচার চালাচ্ছিলেন। এ সময় জামায়াত-বিএনপির নেতা-কর্মীদের মধ্যে তর্ক ও হাতাহাতি হয়। একপর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। বিএনপির দাবি, সংঘর্ষে তাদের পাঁচজন আহত হয়েছেন। আর জামায়াতের দাবি, তাদের আটজন আহত হয়েছেন।

তবে তাৎক্ষণিক আহত পাঁচজনের নাম পাওয়া গেছে।  তাঁদের সবাইকে নওগাঁ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁরা হলেন জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হাসাইগাড়ী ইউনিয়নের কাটখইড় গ্রামের হাসান প্রামাণিক (৩৮), একই এলাকার জাহিদ হাসান (২৫), হাসাইগাড়ী গ্রামের মোস্তাফিজুর (৫৮), চকরামপুর গ্রামের রুস্তম আলী (৪০) এবং ছাত্রদল কর্মী চক গোপাই গ্রামের রাকিব হাসান (২০)।

হামলায় আহত ছাত্রদল কর্মী রাকিব হাসান বলেন, ‘জামায়াতের কর্মীরা আমাদের গ্রামে (চক গোপাই) প্রচারণা চালাচ্ছিলেন। এ সময় আমরাও সেখানে যাই। সেখানে গিয়ে আমরা ছবি তুলছিলাম। এ সময় জামায়াতের লোকজন আমাদের ছবি তুলতে বাধা দিলে তর্ক শুরু হয়। একপর্যায়ে তারা আমাদের ওপর হামলা চালায়।’

নওগাঁ সদর উপজেলা জামায়াতের আমির আবদুর রহিম বলেন, ‘জামায়াতের নেতা-কর্মীরা বিকেলে হাঁসাইগাড়ী ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে দাঁড়িপাল্লার পক্ষে প্রচারণা চালায়। বিকেলে ওই ইউনিয়নের চক গোপাই গ্রামে নেতা–কর্মীদের নিয়ে গণসংযোগ শেষে বিকেলে আমাদের প্রার্থী আ স ম সায়েম ভাই চক গোপাই একটি বাড়িতে বিশ্রাম করছিলেন। এ সময় বিএনপির সন্ত্রাসীরা তাঁকে হত্যার উদ্দেশে পাইপ নিয়ে অতর্কিত হামলা চালায়। হামলায় আমাদের আটজন কর্মী আহত হয়েছেন। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।’

এ বিষয়ে বিএনপির প্রার্থী জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘জামায়াতের কর্মীরা প্রচার চালাতে গিয়ে চক গোপাই গ্রামের কিছু ভোটারদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। এটা নিয়ে গ্রামবাসীর সঙ্গে জামায়াতের নেতা–কর্মীদের কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে বিএনপি ও ছাত্রদলের অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছেন।’

