সিলেট সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশি দম্পতিকে ঠেলে পাঠাল বিএসএফ

প্রতিনিধিসিলেট

সিলেটের জৈন্তাপুর সীমান্ত দিয়ে এক দম্পতিকে ঠেলে পাঠিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। পরে তাঁদের আটক করে বিজিবি।

বিজিবি জানিয়েছে, আটক দুজন খুলনার দিঘলীয়ার হাসানুল ফকির (৫৮) ও তাঁর স্ত্রী আম্বিয়া ফকির (৩৫)।

আজ শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে জৈন্তাপুরের লালাখাল সীমান্ত এলাকা থেকে ওই দুজনকে আটক করা হয়। পরে বেলা সাড়ে তিনটার দিকে জৈন্তাপুর থানার পুলিশের কাছে তাঁদের হস্তান্তর করে বিজিবি।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বিজিবির সদস্যরা লালাখাল সীমান্ত এলাকায় টহল দিচ্ছিলেন। সে সময় বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশ করলে ওই দম্পতিকে আটক করা হয়। এ সময় তাঁরা নিজেদের বাংলাদেশি বলে পরিচয় দেন। তাঁরা জানান, প্রায় ১০ বছর আগে অবৈধভাবে ভারতে গিয়ে সেখানে কাজ করছিলেন। সম্প্রতি সে দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাঁদের আটক করে সীমান্ত এলাকায় নিয়ে আসে। এরপর বিএসএফ তাঁদের বাংলাদেশ সীমান্তে ঠেলে পাঠায়।

সিলেটের জৈন্তাপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. উসমান গণি বলেন, এ ঘটনায় থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। পরে ওই দুজনকে আদালতে পাঠানো হবে।

