দিনাজপুর-৩ আসনে বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন স্থানীয় বিএনপির নেতারা। বুধবার বিকেলে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে
দিনাজপুর–৩ আসনে খালেদা জিয়ার পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

প্রতিনিধিদিনাজপুর

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দিনাজপুর–৩ (সদর উপজেলা) আসনে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। আজ বুধবার বেলা দুইটায় দিনাজপুর জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক রফিকুল ইসলামের কাছ থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার আহমেদ।

মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সহসভাপতি মাহবুব আহমেদ, আবু বক্কর সিদ্দিক, সাংগঠনিক সম্পাদক আনিসুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক আখতারুজ্জামান, সহ–যুববিষয়ক সম্পাদক মকসেদুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দীন বকুল প্রমুখ।

এ বিষয়ে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার আহমেদ জানান, দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে আজ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে আরও কেউ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করবেন কি না এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, প্রশ্নই আসে না। কারণ, জ্যেষ্ঠ সবার সঙ্গে পরামর্শক্রমে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে শুভেচ্ছা জানাতে নেতা–কর্মীদের অনেকেই ঢাকায় রয়েছেন। আবার সবার সঙ্গে আলোচনা করে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হবে।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, দিনাজপুর–৩ আসন থেকে প্রথমবারের মতো নির্বাচনে অংশ নিতে যাচ্ছেন বেগম খালেদা জিয়া। এর আগে ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এই আসন থেকে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে জয় পেয়েছিলেন খালেদা জিয়ার বোন প্রয়াত খুরশিদ জাহান হক।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত দিনাজপুরের ছয়টি সংসদীয় আসন থেকে বিএনপি, জাতীয় পার্টি, এনসিপি, বাসদ, স্বতন্ত্রসহ মোট ১৬ প্রার্থীর পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে ছয়টি আসনের কোনোটিতেই জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী কিংবা প্রার্থীর পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়নি।

