ফরিদপুরে গ্রাম্য বিরোধের জেরে হামলায় বিএনপি নেতা নিহত

ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গায় গ্রাম্য বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় সাইফুল সরদার (৪৮) নামে স্থানীয় বিএনপির এক নেতা নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে উপজেলার সদর ইউনিয়নের ব্রাহ্মণ ঝাটিগ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
হামলার সময় একাধিক বাড়িঘর ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এলাকায় অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এ ঘটনায় ইসমাইল মোল্লা নামে গুরুতর আহত একজনকে উদ্ধার করে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
নিহত সাইফুল সরদারের বাড়ি ঝাটিগ্রাম এলাকায়। তিনি আলফাডাঙ্গা সদর ইউনিয়ন বিএনপির সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক ছিলেন বলে জানিয়েছেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবদুল মান্নান।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় আধিপত্য ও পূর্বশত্রুতার জেরে স্থানীয় জুয়েল মিয়া ও সাইফুল সরদারের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিল। এর জেরে গতকাল রাতে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সাইফুল সরদারের বাড়িতে অতর্কিত হামলা চালায় প্রতিপক্ষের লোকজন। হামলায় গুরুতর আহত সাইফুল সরদারকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান। গুরুতর আহত ইসমাইল মোল্লাকে উদ্ধার করে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর অবস্থাও আশঙ্কাজনক।
ফরিদপুরের সহকারী পুলিশ সুপার (মধুখালী সার্কেল) মো. আজম খান বলেন, পূর্ববিরোধের জেরে অতর্কিত হামলায় এ ঘটনা ঘটেছে। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত আছে। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।