ফরিদপুরের ভাঙ্গায় বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী সাংবাদিক নিহত

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় মোটরসাইকেলে বাসের ধাক্কায় সাংবাদিক কাজী আশরাফ (৪৮) নিহত হয়েছেন। আজ রোববার সকাল সাতটার দিকে ঢাকা–খুলনা মহাসড়কের ভাঙ্গা উপজেলার মুনসুরাবাদ নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
কাজী আশরাফ এশিয়ান টেলিভিশনের নড়াইল জেলা প্রতিনিধি। তাঁর বাড়ি জেলার লোহাগড়া পৌরসভার গোপীনাথপুর মহল্লায়।
ভাঙ্গা হাইওয়ে থানা সূত্রে জানা যায়, আজ সকালে কাজী আশরাফ ঢাকা–খুলনা মহাসড়ক দিয়ে মোটরসাইকেল চালিয়ে ঢাকার দিকে যাচ্ছিলেন। ভাঙ্গার মুনসুরাবাদ নামক স্থানে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা দোলা পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে মোটরসাইকেলটির সংঘর্ষ হয়।
এ সময় কাজী আশরাফ গুরুতর আহত হন। পরে তাঁকে উদ্ধার করে ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখান থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে দুপুর ১২টার দিকে তিনি মারা যান।
ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসা সহকারী মো. আক্তারুজ্জামান বলেন, দুর্ঘটনায় আহত কাজী আশরাফের বাঁ হাত প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পা, মাথা ও বুকে গুরুতর আঘাত ছিল। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে ভাঙ্গা থেকে ঢাকা পাঠানো হয়।
ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার সার্জেন্ট আজাদুর রহমান বলেন, দোলা পরিবহনের ওই বাস ও মোটরসাইকেলটি ভাঙ্গা হাইওয়ে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। বাসের চালক পলাতক। এ ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।