নাটোরের লালপুর উপজেলার কদিমচিলান এলাকায় নাটোর-পাবনা মহাসড়কে আগুন জ্বালিয়ে প্রতিবাদ করেন ইয়াসির আরাফাতের সমর্থকেরা। গতকাল সোমবার রাত ১০টার দিকে
নাটোর-১ আসনে বোন বিএনপির মনোনীত প্রার্থী, প্রতিবাদে ভাইয়ের সমর্থকদের বিক্ষোভ

প্রতিনিধিনাটোর

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে নাটোর–১ আসনে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে ফারজানা শারমিনের (পুতুল) নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে তাঁর ভাই ইয়াসির আরশাদের সমর্থকেরা মহাসড়কে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেছেন। এ সময় বোনের সমর্থকদের বিরুদ্ধে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে।

গতকাল সোমবার বিকেল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত লালপুর উপজেলার কদিমচিলান ও গৌরিপুর মোড়ে এসব ঘটনা ঘটে।

ফারজানা শারমিন সাবেক ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী প্রয়াত ফজলুর রহমান পটলের মেয়ে। তাঁর ছেলে ইয়াসির আরশাদও ওই আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী। গতকাল সন্ধ্যায় ঢাকায় বিএনপি সংবাদ সম্মেলন করে দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে। এতে নাটোর-১ আসনে ফারজানা শারমিন, নাটোর-২ আসনে রুহুল কুদ্দুস তালুকদার (দুলু) এবং নাটোর-৪ (গুরুদাসপুর-বড়াইগ্রাম) আসনে আব্দুল আজিজের নাম ঘোষণা করা হয়।

প্রার্থীদের নাম ঘোষণার পর লালপুরে ইয়াসির আরশাদের সমর্থকদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। এতে জিল্লুর রহমান নামে এক কর্মী আহত হন। তাঁর রক্তাক্ত অবস্থার ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে রাত ১০টার দিকে উপজেলার কদিমচিলান এলাকায় নাটোর-পাবনা মহাসড়কে টায়ার জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু হয়। এ সময় কিছুক্ষণ যান চলাচল বন্ধ থাকে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিভিয়ে মহাসড়ক থেকে প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম বলেন, মহাসড়কে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে এবং যান চলাচল স্বাভাবিক করে। কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি, কেউ অভিযোগও করেনি।

অন্যদিকে নাটোর-২ আসনে রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুকে মনোনয়ন দেওয়ায় গতকাল রাতে নাটোর শহরের কানাইখালি, আলাইপুর ও স্টেশনবাজার এলাকায় বিএনপি কর্মীরা বিপুল পরিমাণ আতশবাজি ফাটান ও পটকা ফোটান। কর্মীদের মধ্যে মিষ্টিও বিতরণ করা হয়।

