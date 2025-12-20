প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারে হামলার ঘটনায় রাবি রিপোর্টার্স ইউনিটির নিন্দা

দেশের শীর্ষস্থানীয় জাতীয় দৈনিক প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টারের কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ এবং নিউ এজ পত্রিকার সম্পাদক নূরুল কবীরের ওপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার্স ইউনিটি।
গতকাল শুক্রবার রাতে সংগঠনটির সভাপতি সোহাগ আলী ও সাধারণ সম্পাদক আলজাবের আহমেদ এক যৌথ বিবৃতিতে এ নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।
বিবৃতিতে বলা হয়, যারা গণতন্ত্রের কথা বলে সংবাদমাধ্যমে হামলা, অগ্নিসংযোগ কিংবা সম্পাদকদের ওপর শারীরিক আক্রমণ চালায়, তারা প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক চেতনায় বিশ্বাসী নয়। ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধ করা যাবে না। এ বিষয়ে সাংবাদিক সমাজ ঐক্যবদ্ধ অবস্থানে রয়েছে।
বিবৃতিতে নেতারা বলেন, ‘প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টারের কার্যালয়ে হামলা এবং নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবীরের ওপর ন্যক্কারজনক আচরণ স্বাধীন সাংবাদিকতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও জনগণের জানার অধিকারের ওপর সরাসরি আঘাত। এসব ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত শনাক্ত করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানাই।’
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, সংবাদমাধ্যমের কার্যালয় কোনোভাবেই হামলার লক্ষ্যবস্তু হতে পারে না। সাংবাদিক ও সম্পাদকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব। গণমাধ্যম, সাংবাদিক ও সম্পাদকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে অবিলম্বে কার্যকর ও দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।