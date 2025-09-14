নাটোরের বনবেলঘরিয়া মোড়ে আজ রোববার সকালে আম পরিবহনের ক্যারেটের ভেতর থেকে ১৬০ কেজি শুকনা গাঁজা উদ্ধার করে জেলা পুলিশ
নাটোরে ট্রাক-বাস তল্লাশি করে সাড়ে ৪ মণ গাঁজা উদ্ধার, ৪ জন গ্রেপ্তার

প্রতিনিধিনাটোর

নাটোর শহরের বনবেলঘরিয়া বাইপাস মোড়ে অভিযান চালিয়ে প্রায় সাড়ে চার মণ (১৭৪ কেজি) গাঁজাসহ চার যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। এর মধ্যে ফল বহনে ব্যবহৃত প্লাস্টিকের ক্যারেটের ভেতর লুকানো ছিল ১৬০ কেজি গাঁজা। এ ঘটনায় সদর থানায় মামলা হয়েছে।

জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ রোববার সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল বাইপাস মোড়ে যানবাহন তল্লাশি চালাচ্ছিল। এ সময় নারায়ণগঞ্জ থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জগামী একটি ট্রাক তল্লাশি করা হয়। ট্রাকের ভেতরে আম বহনের প্লাস্টিক ক্যারেটের নিচে ৮টি চটের বস্তায় রাখা ১৬০ কেজি (চার মণ) গাঁজা পাওয়া যায়।

পুলিশ জানায়, এ সময় ট্রাকের চালক ও তাঁর সহযোগী পালানোর চেষ্টা করলে তাঁদের আটক করা হয়। আটক দুজন হলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার মো. মজুর ছেলে মো. লালন (২৫) এবং একই উপজেলার শেখটোলা গ্রামের সাইদুর রহমানের ছেলে সাবেরুল ইসলাম ওরফে শহিদ (৩৫)। একই সময়ে একই স্থানে নোয়াখালী থেকে ছেড়ে আসা চাঁপাইনবাবগঞ্জগামী গ্রামীণ ট্রাভেলসের একটি বাস তল্লাশি করে পুলিশ। এ সময় ১ ও ২ নম্বর আসনের যাত্রী ওয়াদুদ আলী (২৫) ও ফসের আলীকে (২৯) ১৪ কেজি গাঁজাসহ আটক করা হয়। তাঁদের বাড়িও শিবগঞ্জ উপজেলায়।

মোট ১৭৪ কেজি গাঁজাসহ ওই চারজনকে সদর থানায় নেওয়া হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, আসামিদের আদালতে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।

নাটোরের পুলিশ সুপার (এসপি) মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, আটক ব্যক্তিদের মাদক মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। তাঁরা পুলিশের চোখ ফাঁকি দেওয়ার জন্য কৌশলে বিপুল পরিমাণ গাঁজা বহন করছিলেন। তবে পুলিশের নজরদারিতে তাঁরা গাঁজাসহ ধরা পড়েছেন। তাঁদের আদালতে পাঠানো হচ্ছে।

