গ্রেপ্তার এড়াতে রিকশা চালাতেন, বাড়িতে এসে পুলিশের হাতে ধরা

দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে মাদক মামলায় দুই বছরের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি মজিদুল ইসলামকে (৪২) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত দুইটার দিকে ঘোড়াঘাট পৌর শহরের আজাদ মোড় এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
ঘোড়াঘাট থানার উপপরিদর্শক মো. মনিরুজ্জামানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল ওই অভিযান পরিচালনা করে। বিষয়টি ঘোড়াঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল ইসলাম নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মজিদুল ইসলাম ঘোড়াঘাট পৌর শহরের সাহেবগঞ্জ ইসলাপুর মহল্লার আবদুল করিমের ছেলে। তিনি ২০০৫ সালের এপ্রিল মাসে গাইবান্ধার পলাশবাড়ী এলাকা থেকে ফেনসিডিলসহ গ্রেপ্তার হন। পরে আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পান। এর পর থেকে তিনি ঢাকায় রিকশা চালাতেন। গত বছরের জুন মাসে গাইবান্ধা জেলা আদালত ওই মামলায় মজিদুলকে দুই বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেন। পরে আদালত তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। গতকাল নিজ বাড়িতে এলে পুলিশ আজাদ মোড় এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।
ঘোড়াঘাট থানার ওসি নাজমুল হক বলেন, মজিদুলকে গ্রেপ্তারের জন্য ঘোড়াঘাট থানা-পুলিশের কাছে একটি পরোয়ানা ছিল। তিনি ঢাকায় রিকশা চালাতেন। গতকাল রাত দুইটার দিকে সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি মজিদুলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার তাঁকে দিনাজপুর আদালতে পাঠানো হবে।