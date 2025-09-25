হকিস্টিক দিয়ে পিটিয়ে বিএনপি নেতার হাত-পা ভেঙে দিল দুর্বৃত্তরা

চট্টগ্রামের রাউজানে হকিস্টিক দিয়ে পিটিয়ে বিএনপির এক নেতার হাত-পা ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বুধবার উপজেলার নোয়াপাড়া ইউনিয়নের পথেরহাট বাজারের মাদানী মসজিদের সামনে এ ঘটনা ঘটে। বিএনপির ওই নেতার অভিযোগ, সন্ধ্যায় মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর মোটরসাইকেল আরোহী একদল দুর্বৃত্ত এ হামলা করেছে।
হামলার শিকার বিএনপির ওই নেতার নাম মুহাম্মদ আজিজুল হক (৫৫)। তিনি ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি ও জেলা কৃষক দলের সদস্যসচিব। তিনি স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালের পরিচালক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গাউছিয়া কমিটির উপজেলা শাখার সহসভাপতি পদেও রয়েছেন।
বিএনপির দলীয় সূত্র ও ওই নেতার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সন্ধ্যায় চারটি মোটরসাইকেলে ৭ থেকে ৮ জন দুর্বৃত্ত তাঁকে হকিস্টিক দিয়ে পেটানো শুরু করেন। একপর্যায়ে তাঁর হাত-পা ভেঙে দিয়ে দুর্বৃত্তরা মোটরসাইকেলে করে পালিয়ে যায়। এর আগে একইদিন বিকেলেও ঘটনাস্থল থেকে আধা কিলোমিটার দূরেও তাঁর ওপর হামলার চেষ্টা করা হয়েছিল।
আহত আজিজুল হক হাসপাতাল থেকে মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, তিনি বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা গোলাম আকবর খন্দকারের অনুসারী। এ কারণে তাঁর দলেরই অপর একটি পক্ষ লোকজন দিয়ে তাঁকে হামলা করিয়েছে। তিনি বলেন, হামলাকারীরা তাঁকে রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ার জন্য হুমকি দিয়েছে। তিনি জড়িত ব্যক্তিদের চেনেন। এ ঘটনায় তিনি মামলা করবেন।
জানতে চাইলে রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া প্রথম আলোকে বলেন, তিনি এ ঘটনা শুনেছেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। জড়িত ব্যক্তিদের ধরতে অভিযান চলছে। তবে আহত ব্যক্তি থানায় কোনো অভিযোগ দেননি।