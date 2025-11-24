বিজিবির ধাওয়া, খাঁচাবন্দী ৯০টি পাখি ফেলে পালালেন যুবক

বাঁশের খাঁচায় ৯০টি শালিক পাখি। সেই খাঁচা নিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেন এক যুবক। দেখতে পেয়ে টহলরত বিজিবি সদস্যরা তাঁকে ধাওয়া দেন। খাঁচাবন্দী পাখিগুলো রেখেই ভারতে পালিয়ে যান ওই যুবক। পরে খাঁচার পাখিগুলো অবমুক্ত করে দেয় বিজিবি।
আজ সোমবার সকালে জেলার পরশুরাম উপজেলার গুথুমা এলাকা থেকে এসব পাখি উদ্ধার করা হয়। বিজিবি–৪ ফেনী ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন পাখিগুলো উদ্ধারের পর অবমুক্ত করার তথ্য প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন।
লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন বলেন, সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষা ও চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবি তৎপর রয়েছে। চিহ্নিত চোরাকারবারিদের তালিকা করে পুলিশের সহায়তায় আটক করা হচ্ছে।