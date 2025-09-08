ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির সম্মেলনে বক্তব্য দেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। আজ সোমবার ঠাকুরগাঁও বালক উচ্চবিদ্যালয়ের বড়মাঠে
ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির সম্মেলনে বক্তব্য দেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। আজ সোমবার ঠাকুরগাঁও বালক উচ্চবিদ্যালয়ের বড়মাঠে
জেলা

বিএনপি মিডিয়ার স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে : মির্জা ফখরুল

প্রতিনিধিঠাকুরগাঁও

বিএনপি হলো সেই রাজনৈতিক দল, যে মিডিয়ার স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঠাকুরগাঁও বালক উচ্চবিদ্যালয়ের বড়মাঠে জেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধনের সময় তিনি এ কথা বলেন।

প্রায় আট বছর পর ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর আগে ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর সর্বশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সম্মেলন উদ্বোধনের সময় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, ‘বিএনপি হলো সেই রাজনৈতিক দল, যে আমাদের মিডিয়ার স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ২১ দফাকে কেন্দ্র করে বেগম জিয়া নতুন বাংলাদেশের রূপকল্প দিয়েছিলেন।’

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সমালোচনা করে মির্জা ফখরুল বলেন, ফ্যাসিস্ট–ব্যবস্থায় বাংলাদেশ তছনছ হয়ে গেছে, ভেঙে গেছে। সেগুলোকে আবার নতুন করে গড়ে তোলার জন্য, দেশের সব রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার জন্য, নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য ৩১ দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে বিএনপি।
দলের সম্মেলন ও ভবিষ্যতের রাজনীতি সম্পর্কে মির্জা ফখরুল আরও বলেন, এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এ জেলায় নতুন একটি বিএনপি গঠন করা হবে। যে বিএনপি একদিকে গণতান্ত্রিক নতুন পথ দেখাবে।

Also read:ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির সম্মেলন কাল, সভাপতি পদে মির্জা ফয়সলের প্রতিদ্বন্দ্বী নেই

এর আগে বেলা ১১টার দিকে জাতীয় সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে জেলা বিএনপির সম্মেলন শুরু হয়। এ সময় অতিথিরা আকাশে বেলুন ও  পায়রা উড়িয়ে দেন। উদ্বোধনের পরে সাংগঠনিক প্রতিবেদন ও শোকপ্রস্তাব পেশ করেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মির্জা ফয়সল আমিন। এরপর দলের নেতারা বক্তব্য শুরু করেন। বক্তব্যের ফাঁকে চলে কাউন্সিলরদের ভোট গ্রহণ।

সম্মেলনে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ পাঁচটি পদের প্রত্যাশীরা মনোনয়ন জমা দেন। তবে শেষ পর্যন্ত কেবল সাধারণ সম্পাদক পদে তিনজনের মধ্যে ভোট হচ্ছে। ৮০৮ জন কাউন্সিলর সাধারণ সম্পাদক পদে ভোট দেবেন। সাধারণ সম্পাদক পদে জেলা বিএনপির সহসভাপতি ওবায়দুল্লাহ মাসুদ,আল মামুন আলম, জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পয়গাম আলী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আরেক প্রার্থী শরিফুল ইসলাম গতকাল রাতে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ারোর ঘোষণা দিয়েছেন।

সম্মেলনে আজ বেলা সাড়ে তিনটার দিকে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চু৵য়াল যুক্ত হবেন। প্রধান বক্তা হিসেবে বিএনপির ভাইস চেয়ারমান শামসুজ্জামান (দুদু), বিশেষ অতিথি হিসেবে সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হাবিব (দুলু), সহসাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল খালেক ও আমিনুল ইসলাম বক্তব্য দেন।

আরও পড়ুন