বাগেরহাটে দুর্ঘটনায় শিক্ষক নিহত, প্রতিবাদে সড়কে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

বাগেরহাটের কচুয়া উপজেলায় বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে যাত্রীবাহী বাসের চাপায় এক শিক্ষক নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার সকাল আটটার দিকে উপজেলার মোল্লাবাড়ি এলাকার সাইনবোর্ড–বগী আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
এই খবর ছড়িয়ে পড়লে বিদ্যালয়ের বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা বাসটি ভাঙচুর ও সড়ক অবরোধ করে। এতে ওই সড়কে প্রায় তিন ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ ছিল। পরে বেলা ১১টার দিকে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
নিহত শিক্ষকের নাম আছাদুর রহমান (৩৫)। তিনি দৈবজ্ঞহাটি বিশ্বেশ্বর বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের সহকারী শিক্ষক। তাঁর বাড়ি সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ উপজেলার সাতবসু গ্রামে।
পুলিশ, স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা গেছে, আছাদুর রহমান এক বছর আগে ওই বিদ্যালয়ে যোগ দেন। তিনি কচুয়া উপজেলার সাইনবোর্ড এলাকায় পরিবারসহ ভাড়া বাসায় থাকতেন। আজ সকালে তিনি মোটরসাইকেলে বিদ্যালয়ের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে দুর্ঘটনাস্থলে মোটরসাইকেলটিকে চাপা দিয়ে খাদে পড়ে ঢাকাগামী দোলা পরিবহনের দূরপাল্লার একটি বাস। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন শিক্ষক আছাদুর রহমান। পরে তাঁকে উদ্ধার করে বাগেরহাট ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।
দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়লে সকাল থেকে সড়কে নেমে বিক্ষোভ করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। এ সময় ওই বাসে ভাঙচুর চালান তাঁরা। পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের হস্তক্ষেপে বেলা ১১টার দিকে সাইনবোর্ড–বগী আঞ্চলিক সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
দৈবজ্ঞহাটি বিশ্বেশ্বর বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পীযূষ কুমার সাহা বলেন, প্রতিদিনের মতো আজও মোটরসাইকেলে বিদ্যালয়ে আসছিলেন আছাদুর রহমান। পথে দুর্ঘটনার শিকার হন তিনি।
কচুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শামীম আহমেদ খান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কাটাখালী হাইওয়ে থানাকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। বাসটি খাদ থেকে উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হবে। ঘটনার পর চালক ও সহযোগী পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।