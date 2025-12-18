ওসমান হাদিকে হত্যার প্রতিবাদ, চট্টগ্রামে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনের সামনে অবস্থান

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদিকে হত্যার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশন কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়েছে ছাত্র-জনতা পরিচয় দেওয়া একদল তরুণ। আজ বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ১১টার দিকে নগরের খুলশী এলাকায় কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিতে থাকেন তাঁরা। খবর পেয়ে নগর পুলিশের সদস্যরা সেখানে অবস্থান নিয়েছেন।
গুলিবিদ্ধ হয়ে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ রাত পৌনে ১০টার দিকে শরিফ ওসমান হাদি মারা যান (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল ঘোষণার পরদিন ১২ ডিসেম্বর দুপুরে ঢাকার পুরানা পল্টনের বক্স কালভার্ট রোডে তিনি মাথায় গুলিবিদ্ধ হন। আওয়ামী লীগ ও ভারতবিরোধী বক্তব্যের কারণে শরিফ ওসমান হাদি সাম্প্রতিক সময়ে আলোচিত ছিলেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হাদির মৃত্যুসংবাদ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পর রাত পৌনে ১১টার দিকে ছাত্র-জনতা পরিচয়ে ২০-২৫ জন ভারতীয় সহকারী হাইকমিশন কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন। এ সময় তাঁরা হাদির হত্যার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ও ভারতবিরোধী স্লোগান দেন। পরে সেখানে পুলিশের সদস্যরা উপস্থিত হয়ে তাঁদের সরিয়ে দেন।
অবস্থানকারীদের একজন মোহাম্মদ তানভীর বলেন, আওয়ামী লীগ ও ভারতবিরোধী বক্তব্যের কারণে নিষিদ্ধঘোষিত আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা ভারতে বসে হাদির ওপর হামলার ষড়যন্ত্র করেছে। আওয়ামী লীগ ও ভারতবিরোধী বক্তব্যের কারণে তাঁকে টার্গেট করা হয়েছে।
খুলশী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহিন আলম প্রথম আলোকে বলেন, ১৫-২০ জন ভারতীয় সহকারী হাইকমিশন কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়েছেন। তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আরও লোকজন আসছে বলে খবর পাওয়া গেছে। পুলিশের সদস্যরা সেখানে আছেন।