ছুরিকাঘাতে আহত ব্যক্তি পড়ে ছিলেন মহাসড়কের পাশে, হাসপাতালে নেওয়ার পর মৃত্যু

চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার পাঠানী পুল এলাকায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের পাশে পড়ে ছিলেন আনুমানিক ৫৫ বছর বয়সী আহত এক ব্যক্তি। পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ওই ব্যক্তির শরীরে একাধিক ছুরিকাঘাতের চিহ্ন ছিল। পথচারীরা তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে গতকাল বুধবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।
নিহত ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়নি। গতকাল রাত ৮টার দিকে ওই ব্যক্তিকে মহাসড়কের পাশ থেকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করেন পথচারীরা।
সাতকানিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো. জসিম উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, রাতে পাহাড়ি ওই ব্যক্তিকে হাসপাতালে আনা হয়। তাঁর পেটে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। শরীরের অন্যান্য অংশেও আঘাতের চিহ্ন ছিল। অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। বর্তমানে তাঁর লাশ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে আছে।
সাতকানিয়া থানার ওসি আবু মাহমুদ কাওসার প্রথম আলোকে বলেন, পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত করছে। পরে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।