মিরসরাইয়ে ইয়াবাসহ যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ১০০টি ইয়াবাসহ মো. সালাউদ্দিন (৩৬) নামের এক যুবদল নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সালাউদ্দিন উপজেলার সাহেরখালী ইউনিয়নের উত্তর সাহেরখালী এলাকার মো. মহিউদ্দিনের ছেলে। তিনি সাহেরখালী ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক। গতকাল শুক্রবার মধ্যরাতে সাহেরখালী ইউনিয়নের সবজি বাজার থেকে তাকে ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
সালাউদ্দিনের দলীয় পদের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সায়েরখালী ইউনিয়ন যুবদলের সদস্যসচিব মোহাম্মদ হোসেন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘পুলিশের হাতে সালাউদ্দিন গ্রেপ্তার হওয়ার বিষয়টি জেনেছি। আমাদের সংগঠনে মাদকের সঙ্গে যুক্ত কারও ঠাঁই নেই। সালাউদ্দিনের বিষয়ে ঊর্ধ্বতন নেতারা সিদ্ধান্ত নেবেন।’
এ বিষয়ে মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আতিকুর রহমান বলেন, ‘শুক্রবার মধ্যরাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে উপজেলার সাহেরখালী ইউনিয়নের ভোরের বাজার থেকে ১০০টি ইয়াবাসহ সালাউদ্দিন নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছি আমরা। আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে আজ শনিবার দুপুরে তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’