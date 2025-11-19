শ্রীপুরে গভীর রাতে দাঁড়িয়ে থাকা মিনিবাসে আগুন

গাজীপুরের শ্রীপুরে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় একটি মিনিবাসে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল মঙ্গলবার রাত দুইটার দিকে উপজেলার ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের এমসি বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে চালক আগুন নিভিয়ে ফেলায় তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তবে একটি আসনের আংশিক পুড়ে গেছে।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গতকাল রাতে এমসি বাজার এলাকায় প্রভাতী নামের একটি মিনিবাস রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে ভেতরে ঘুমিয়ে পড়েন চালক। রাত দুইটার দিকে বাসটির সামনের দিকের একটি আসনে পাশে আগুন দেখতে পেয়ে দ্রুত সেটি নিভিয়ে ফেলেন চালক।
মিনিবাসটি দিয়ে গার্মেন্টসের শ্রমিক আনা-নেওয়া হয় বলে জানান মালিক আবদুস সামাদ। তিনি বলেন, গতকাল রাতে তাঁকে ফোন করে ঘটনাটি জানান চালক। কিন্তু কীভাবে আগুন লেগেছে, তা জানাতে পারেননি।
অন্যদিকে আজ বুধবার সকাল থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ওই মিনিবাসে আগুন দেওয়ার একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। এতে দেখা যায়, অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তি বাসটিতে আগুন দিচ্ছে। একপর্যায়ে আগুন ধরিয়ে তিনি দ্রুত স্থান ত্যাগ করেন।
১১ সেকেন্ডর ওই ভিডিও দেখে আবদুস সামাদ জানান, অগ্নিসংযোগের ঘটনাটি তাঁর বাসের কি না, তা তিনি নিশ্চিত হতে পারছেন না। আগুনে তাঁর বাসের একটি আসনের সামান্য অংশ পুড়েছে। তবে বাসটির গঠন, রং ও অন্য বৈশিষ্ট্য দেখে ধারণা করা হচ্ছে, ভিডিওতে দেখানো বাসটিই এটি।
ছড়িয়ে পড়া ভিডিওটি দেখে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মহম্মদ আবদুল বারিক। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা সেখানে গিয়েছিলাম। এমন কোনো ঘটনার অস্তিত্ব পাইনি। কেউ কিছু বলতেও পারছে না। ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িটিও পাইনি।’