প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলার প্রতিবাদে তিন জেলায় মানববন্ধন

প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার পত্রিকার প্রধান কার্যালয়ে হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে পটুয়াখালী, সাতক্ষীরা ও গাজীপুরে মানববন্ধন হয়েছে।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেছেন, হামলা ও অগ্নিসংযোগ করে গণমাধ্যমের কণ্ঠ রোধ করা যাবে না। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছিল। পতিত আওয়ামী লীগ সরকার প্রথম আলোকে সরকারি দপ্তরে নিষিদ্ধ করেছিল। অথচ একটি উগ্রগোষ্ঠী দেশকে অস্থিতিশীল করার উদ্দেশ্যে মব সৃষ্টি করে এ ধরনের হামলা করে যাচ্ছে।
হামলার ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতের দাবি জানানো হয় এসব মানববন্ধন থেকে।
আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে পটুয়াখালী প্রেসক্লাবের সামনে এ মানববন্ধন হয়। এতে গণমাধ্যমকর্মী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।
মানববন্ধনে বক্তব্য দেন পটুয়াখালী প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও মানবজমিন পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি জালাল আহমেদ। তিনি বলেন, স্বাধীন ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদই একটি দেশের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার প্রধান ভিত্তি। অথচ একটি অশুভ শক্তি পরিকল্পিতভাবে গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করছে, যা দেশ ও গণতন্ত্রের জন্য মারাত্মক হুমকি।
পটুয়াখালী প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক সমকাল ও আরটিভির প্রতিনিধি মুফতি সালাহউদ্দিন বলেন, স্বাধীনতার পর এই প্রথম দেশের দুটি শীর্ষ গণমাধ্যমের কার্যালয়ে এমন ন্যক্কারজনক হামলার ঘটনা ঘটল। এটি ভবিষ্যৎ সাংবাদিকতার জন্য অশনিসংকেত। এখনই এ ধরনের অপশক্তিকে প্রতিহত না করা গেলে গোটা গণমাধ্যম জগৎ অস্তিত্বসংকটে পড়বে।
মানববন্ধনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও ললিতকলা নিকেতনের অধ্যক্ষ এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদের সহসভাপতি অশোক কুমার দাস, কবি সুভাষ চন্দ্র। মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন পটুয়াখালী প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও দৈনিক নয়াদিগন্তের প্রতিনিধি গোলাম কিবরিয়া, সাবেক সভাপতি ও বিটিভি-বাসসের প্রতিনিধি কাজী শামসুর রহমান, বাংলাদেশ প্রতিদিন ও বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের প্রতিনিধি সঞ্জয় কুমার দাস, দৈনিক জনকণ্ঠের প্রতিনিধি মোখলেছুর রহমান, বাংলাদেশ বেতারের প্রতিনিধি আতিকুর রহমান, সাংবাদিক আফরিন জাহান, নিউজ টোয়েন্টিফোর টেলিভিশনের প্রতিনিধি সিকদার জোবায়ের হোসেন, সময় টেলিভিশনের স্টাফ রিপোর্টার সিকদার জাবির হোসেন, চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের প্রতিনিধি মনোজ কান্তি, প্রথম আলোর পটুয়াখালী প্রতিনিধি বিলাস দাস, প্রথম আলোর বাউফল প্রতিনিধি এ বি এম মিজানুর রহমান। এ ছাড়া স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মশিউর রহমান, ইব্রাহিম খলিল, আরিফুজ্জামান তুহিন, তরিকুল ইসলাম, ফিরোজ আহমেদ, জামাল আকন, শফিকুল ইসলাম প্রমুখ।
আজ বেলা ১১টায় দিকে সাতক্ষীরা নিউমার্কেট চত্বরে সাতক্ষীরা প্রেসক্লাব মানববন্ধনের আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবের সভাপতি আবুল কাশেম।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, একটি উগ্র গোষ্ঠী দেশকে অস্থিতিশীল করার উদ্দেশ্যে মব সৃষ্টি করে গণমাধ্যমের কার্যালয়ে হামলা, অগ্নিসংযোগ করে যাচ্ছে। অথচ সরকার অপরাধীদের গ্রেপ্তার না করে শুধু বিবৃতি দিয়েই দায় সারছে। এটি হতে পারে না। চব্বিশের অভ্যুত্থান এ জন্য হয়নি। অভ্যুত্থান হয়েছিল একটি সুন্দর, সুষ্ঠু ও নিরাপদ বাংলাদেশের জন্য। যেখানে সবাই মতামত ব্যক্ত করতে পারবেন, স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারবেন, নিরাপদে থাকতে পারবেন।
বক্তারা আরও বলেন, প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারে হামলা চালিয়েই ক্ষ্যান্ত হয়নি, ওই গোষ্ঠী বাঙালি সংস্কৃতির অংশ ছায়ানট ও উদীচী শিল্পগোষ্ঠীর কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙচুর করেছে। মানববন্ধন থেকে এসব হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবি জানানো হয়।
মানববন্ধনে বক্তব্য দেন সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মমতাজ আহমেদ, সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান, অর্থসম্পাদক শেখ ফরিদ আহমেদ, সাংবাদিক রঘুনাথ খাঁ, এস এম জিন্নাহ, গাজী ফরহাদ, এস এম বিপ্লব হোসেন, জি এম সোহরাব হোসাইন, জামাল উদ্দিন, বরুন ব্যানার্জি, হোসেন আলী, সাতক্ষীরায় প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক কল্যাণ ব্যানার্জি প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এম বেলাল হোসাইন।
দুপুরে গাজীপুর প্রেসক্লাবের উদ্যোগে মানববন্ধন হয়েছে। মানববন্ধনে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙচুরের প্রতিবাদের পাশাপাশি নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবীরকে লাঞ্ছিত করার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়।
মানববন্ধনে গাজীপুর প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মাজহারুল ইসলাম, প্রেসক্লাবের তত্ত্বাবধায়ক সদস্য দেলোয়ার হোসেন, গাজীপুর টেলিভিশন সাংবাদিক ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল আহাম্মেদ সরকার, কালের কণ্ঠের নিজস্ব প্রতিবেদক শরীফ আহমেদ, ডেইলি স্টারের জেলা প্রতিনিধি মঞ্জুরুল ইসলাম, সমকালের গাজীপুর প্রতিনিধি ইজাজ আহমেদ, গাজীপুর প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রিপন শাহ, প্রথম আলোর গাজীপুর প্রতিনিধি মাসুদ রানাসহ গাজীপুর প্রেসক্লাবের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
গাজীপুর টেলিভিশন সাংবাদিক ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল আহমেদ বলেন, দেশের শীর্ষস্থানীয় গণমাধ্যমে এ ধরনের বর্বরোচিত হামলা স্বাধীন সাংবাদিকতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর সরাসরি আঘাত। গণমাধ্যমের কণ্ঠ রোধ করতেই একটি মহল পরিকল্পিতভাবে এমন বর্বরোচিত ঘটনা ঘটিয়েছে।
মানববন্ধনে উপস্থিত লেখক ও সাংবাদিক ফারদিন ফেরদৌস বলেন, ‘প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টারের ওপর হামলা এবং অগ্নিসংযোগের মতো বর্বরোচিত কর্মকাণ্ডের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। স্বাধীন সাংবাদিকতার সব বাধা দূর করে গণমাধ্যম ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রকে সর্বোচ্চ সোচ্চার থাকতে হবে।’