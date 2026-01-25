গাজীপুরে ককটেল ফাটিয়ে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের টাকা ছিনতাই

গাজীপুরে ককটেল ফাটিয়ে ও এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের দুই কর্মচারীকে মারধর করে টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার বিকেল চারটার দিকে গাজীপুর মহানগরীর চান্দনা চৌরাস্তার কাজিমউদ্দিন চৌধুরী উচ্চবিদ্যালয়ের কাছে এ ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী ব্যক্তিদের দাবি, তাঁদের কাছ থেকে ২৪ লাখ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে ছিনতাইকারীরা।
ভুক্তভোগী ব্যক্তিদের বরাত দিয়ে পুলিশ জানিয়েছে, ডাচ্–বাংলা ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের ২৪ লাখ টাকা ব্যাংকটির চান্দনা চৌরাস্তা শাখায় জমা দিতে যাচ্ছিলেন এজেন্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপক হাবিবুর রহমান ও তাঁর এক সহকারী। বিকেল চারটার দিকে তাঁরা টাকা নিয়ে চান্দনা চৌরাস্তা কাঁচাবাজারের পশ্চিম পাশে কাজিমউদ্দিন চৌধুরী উচ্চবিদ্যালয়ের কাছে এসে পৌঁছালে দুই–তিনটি মোটরসাইকেলে এসে ছিনতাইকারীরা তাঁদের গতি রোধ করে। একপর্যায়ে কয়েকটি ককটেল ফাটিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে টাকা বহনকারী দুজনকে মারধর করে টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নেয়।
এজেন্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপক হাবিবুর রহমান জানান, বিভিন্ন পাড়া মহল্লার দোকান থেকে সারাদিন টাকা কালেকশন করে ২৪ লাখ টাকা উঠানো হয়। ওই টাকা বিকেল চারটার দিকে ব্যাগে ভরে একটি মোটরসাইকেলে করে দুজন চন্দনা চৌরাস্তা এলাকায় ব্যাংকে জমা দিতে যাচ্ছিলেন। এ সময় কিছু দূর যাওয়ার পরেই তিনটি মোটরসাইকেলে করে এসে ছিনতাইকারী দল রাস্তা আটকায়। টাকা দিতে না চাইলে কয়েকটি বিস্ফোরণ ঘটায় ছিনতাইকারীরা। পরে মারধর করে টাকার ব্যাগটি নিয়ে পালিয়ে যায় তারা।
প্রায় ঘণ্টাখানেক পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ততক্ষণে ছিনতাইকারী দল পালিয়ে যায়।
এ বিষয়ে বাসন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা ঘটনাই শুনেছি এক ঘণ্টা পরে। তিনটা মোটরসাইকেল নিয়ে ছিনতাইকারীরা টাকা লুট করে নিয়ে যায়। হামলার শিকার ব্যক্তিরা দাবি করেছেন, তাঁদের কাছে ২৪ লাখ টাকা ছিল। তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’