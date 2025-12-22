চট্টগ্রামে ট্রাফিক পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় ১৬ জন গ্রেপ্তার

চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে অভিযান চলাকালে ট্রাফিক পুলিশের ওপর সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালকদের হামলার ঘটনায় ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হামলার ঘটনায় গতকাল রোববার রাতে মামলা হওয়ার পর কর্ণফুলী থানার পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে। এ ছাড়া রাতে অভিযান চালিয়ে ৪৩টি অটোরিকশা জব্দ করেছে পুলিশ।
এর আগে গতকাল বেলা ১১টার দিকে হামলার ঘটনাটি ঘটে। এ ঘটনায় রাতে থানায় মামলা করেন ট্রাফিক পুলিশের সার্জেন্ট মো. তফছিরুল ইসলাম। মামলায় ১৮ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতপরিচয় ১৫ থেকে ২০ জনকে আসামি করা হয়।
প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, গতকাল বেলা ১১টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের মইজ্জারটেক–সংলগ্ন এলাকায় অভিযান শুরু করেন ট্রাফিক পুলিশের দুই সার্জেন্ট ও পাঁচজন কনস্টেবল। তাঁরা একটি নম্বরহীন সিএনজিচালিত অটোরিকশাকে সংকেত দেন। ওই অটোরিকশাকে মামলা দেওয়ার সময় ১০ থেকে ১৫ জন চালক এসে পুলিশের ওপর হামলা করেন। এ সময় সার্জেন্ট ইমতিয়াজ শাহরিয়ার ও কনস্টেবল সালাউদ্দিন আহত হন।
মামলার বিষয়টি কর্ণফুলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাহেদুল ইসলাম নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলমান।’